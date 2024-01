am 08.01.2024 - 07:32 Uhr

Einen genauen Starttermin für die kommende "Let's Dance"-Staffel gibt es zwar noch nicht – ein Start im Lauf des Februars ist naheliegend – dafür hat RTL am späten Sonntagabend schon alle 14 Tänzerinnen und Tänzer der neuen Staffel kommuniziert. Die Teilnehmenden werden zwischen 22 und 58 Jahre alt sein, wobei Sänger Gabriel Kelly quasi das Küken sein wird und "Bergdoktor"-Cast-Mitglied Mark Keller der älteste Teilnehmer.

Ebenso mit dabei: Choreograf D! Soost, bekannt geworden unter anderem durch seine Tätigkeit beim Casting-Format "Popstars" und Model Eva Padberg. Für Jana Wosnitza geht derweil Anfang Februar die laufende NFL-Saison zu Ende, für die sie bekanntlich nahezu jeden Sonntag im Kölner RTL-Studio steht. Recht nahtlos anschließen dürfte sich für die im Sommer von Sport1 zu RTL gewechselte Sportjournalistin das Abenteuer "Let's Dance". Weitere Promis, die mitmischen, sind:

Content Creatorin Ann-Kathrin Bendixen, Schauspielerin Lina Larissa Strahl, Sängerin Lulu, Comedienne Maria Clara Groppler, Content Creatorin Sophia Thiel, Food-Creator Stefano Zarrella und Comedian Tony Bauer. Vervollständigt wird der Cast durch zwei Männer, die ebenfalls aus der Sendergruppe bekannt sind. Zum einen mischt "Ninja Warrior Germany"-Teilnehmer Simon Brunner mit, zum anderen auch Tillman Schulz, Investor aus der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen".

Schon zurückliegenden Sommer hatte RTL-Chefin Inga Leschek die Fans des erfolgreichen Tanzformats darüber informiert, dass man an einer größeren Veränderung arbeite. Das Studio wird in diesem Jahr nun in neuem Glanz erstrahlen. Sie sagte damals, es werde ein komplett neues, innovatives Studio-Set errichtet.