Katja Bäuerle ist seit dem 1. Januar neue Geschäftsführerin des Erich Pommer Institut (EPI), das hat die Weiterbildungseinrichtung für Medienschaffende jetzt bekanntgegeben. Bäuerle arbeitete davor viele Jahre bei der UFA und hat dort nicht nur etliche Episoden meist täglicher Serien entwickelt und produziert. Zuletzt war sie als Senior Manager Creative Responsibility, Education & Internal Communications im Corporate Management der Produktionsfirma tätig.

Zu ihrer neuen Aufgabe am Erich Pommer Institut sagt Katja Bäuerle: "Wie so vielen interessierten Filmschaffenden in Berlin und Brandenburg bin ich dem EPI in meiner Karriere bereits als Seminarteilnehmerin, aber auch als Dozentin und Auftraggeberin begegnet. Die Qualität des Angebots und die Nähe zur Forschung der Filmuniversität haben mich dabei immer überzeugt. Umso mehr freue ich mich, ab sofort die Zukunft des EPIs als Weiterbildungs-Hub und Medien-Think-Tank, und damit auch ein bisschen die Diskussion um die Zukunftsthemen unserer Branche, zusammen mit dem jungen und engagierten Team vor Ort gestalten zu können."

Das Erich Pommer Institut wurde 1998 als unabhängige gemeinnützige GmbH in Potsdam-Babelsberg gegründet und ist An-Institut der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. Die Präsidentin der Filmuniversität Babelsberg, Prof. Dr. Susanne Stürmer, sagt zur neuen EPI-Chefin: "Wir freuen uns sehr, Katja Bäuerle für die Leitung des EPI gewonnen zu haben. Katja kennt die Branche aus langjähriger Praxis und bringt enorme Leitungserfahrung und ein hervorragendes Netzwerk mit: beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung des EPI."