Die für den Abend geplante Ausstrahlung der ARD-Dokumentation über Franz Beckenbauer steht vor dem Hintergrund des jetzt bekannt gewordenen Todes des "Kaisers" unter anderen Vorzeichen. Am Vorhaben des Ersten, den Film zu zeigen, ändert sich gleichwohl nichts: Wie geplant soll "Beckenbauer", so der Titel des Films, in der Primetime gezeigt werden.

Allerdings verschiebt sich die Sendezeit leicht nach hinten: Wegen eines "Brennpunkts" zu den Bauern-Protesten in Deutschland, der kurzfristig im Anschluss an die "Tagesschau" ins Programm genommen wird, erfolgt die Ausstrahlung der Dokumentation von Philipp Grüll und Christoph Nahr erst um 20:30 Uhr. In dem Film erzählen die Autoren von einem "Gesamtlebenswerk mit Licht und Schatten", wie es in der Beschreibung heißt. Zu Wort kommen etwa Beckenbauers Bruder Walter, seine ehemalige Lebensgefährtin Diane Sandmann und seine geschiedenen Frau Sybille, aber auch ehemaligen Spitzenpolitiker, darunter Otto Schily, Joschka Fischer und der ebenfalls kürzlich verstorbene Wolfgang Schäuble.

Darüber hinaus hat auch RTL für den Abend eine kurze Sondersendung anlässlich des Todes von Franz Beckenbauer angekündigt. Um 20:15 Uhr soll ein "RTL aktuell Spezial" mit Roberta Bieling und Florian König das Leben jenes Mannes beleuchten, der einst als Spieler und Trainer Fußball-Weltmeister wurde. Die Rede ist von einem zwölfminütigen Special, "Wer wird Millionär?" beginnt dementsprechend einige Minuten später. Um 23:30 Uhr zeigt RTL außerdem kurzfristig noch die dritte Folge der Serie "Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern", in der es um vwdjen aber geht.

Im ZDF soll indes um 22:25 Uhr das Porträt "Kaiserjahre" von Aris Donzelli gezeigt werden. Eine weitere Programmänderung im ZDF betrifft die Bauern-Proteste: So wird der Mainzer Sender um 19:20 Uhr ein "ZDF spezial" mit dem Titel "Die Wut der Bauern - Start der Protestwoche" zeigen. Eine "WISO"-Doku beginnt dadurch erst um 19:40 Uhr, der Krimi "Nord Nord Mord" folgt um 20:25 Uhr.