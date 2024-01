Der Angriff auf das "heute show"-Team im Jahr 2020 hat für viele Schlagzeilen gesorgt: Einige Personen des Teams wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus, vor Ort war auch Comedian Abdelkarim, der eine Woche nach der Attacke in Oliver Welkes Nachrichten-Satire darüber sprach. Nun hat das Amtsgericht Tiergarten in der Sache drei Männer und eine Frau jeweils zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Die vier Angeklagten hatten zuvor Geständnisse abgelegt und sich entschuldigt, das war Voraussetzung für die Bewährungsstrafe. Die Täter erklärten übereinstimmend, dem Angriff habe eine Verwechslung zugrunde gelegen. Demnach hätten sie gar nicht das "heute show"-Team angreifen wollen - sondern Rechtsradikale. Von Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung distanziert haben sich die Täter nicht.

Etliche weitere Angreifer blieben unbekannt. Nach Angaben von Zeugen wurde das Team von rund 20 Menschen attackiert, der Angriff sei sehr plötzlich erfolgt. Demnach hätten die Täter auch auf ihre Opfer eingetreten, als diese schon am Boden lagen. Das "heute show"-Team drehte in Berlin am Rande einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen. Die nun verurteilten Täter müssen darüber hinaus eine Geldbuße als Schmerzensgeld in Höhe von jeweils 5.000 Euro zahlen.

Die zuständige Richterin am Amtsgericht Tiergarten hat bei der Urteilsverkündung aber auch klar gemacht, dass sie die Hintergründe des Angriffs alles andere als für aufgeklärt hält. Die genauen Umstände ließen sich nun aber nicht mehr klären. Der Deal aus Schuldeingeständnis und Bewährungsstrafe ist aus ihrer Sicht auch deshalb vertretbar, weil die Angeklagten bislang nicht vorbestraft waren und auch danach nicht mehr aufgefallen sind.