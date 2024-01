Das Jahr 2024 wird für Schauspieler Thomas Drechsel große Veränderungen mit sich bringen. In dieser Woche wird er letztmals Max Krüger, von allen "Tuner" genannt, für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor den Kameras stehen. Die Figur "Tuner" verkörperte Drechsel rund 15 Jahre lang. In einem RTL-PR-Interview schimmert schon durch, dass der Abschied nicht auf Wunsch des Darstellers erfolgte. Auf seinem Instagram-Account konkretisierte Drechsel: "So gern würde ich nochmal 15 Jahre dranhängen… aber ich habe verstanden, dass sich ein Ensemble entwickelt, verändert und dadurch Geschichten und Charaktere auserzählt sind."

In den vergangenen Jahren wurde seine Figur Multi-Millionär, Vater und hatte mit Enttäuschungen in der Liebe zu kämpfen – so recht wurde er vom Autorinnen-Team aber schon zuletzt nicht mehr in den Fokus der Geschichten vom Kolle-Kiez gerückt. "Bei allem Trennungsschmerz freue ich mich jetzt aber auch sehr auf alles, was da noch kommen mag", kommentierte Drechsel auf seinem Account.



Über seine nun anstehende letzte Drehwoche erklärte der Schauspieler gegenüber RTL: "Ich werde versuchen, jeden Moment zu genießen und ich werde meinem Team danken. Nur durch die Menschen am Set konnte ich all die Jahre mein Bestes geben. Ich hoffe, dass der Abschied nicht allzu traurig wird."

Wie "Tuner" die Serie verlassen wird, wurde derweil noch nicht verraten. Die letzten Szenen mit ihm werden im Frühjahr gesendet. Am 15. April wird zudem die 8000. Folge der Serie ausgestrahlt. Bedenkt man, dass Thomas Drechsels Figur erstmals in Episode 4227 auftauchte, mischte er rund die Hälfte der Zeit des "GZSZ"-Bestehens mit.