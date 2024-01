Auch die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" wird im Programm von Tele 5 ausgestrahlt. Der Privatsender zeigte 2022 bereits die ersten Folgen der Serie, damals als Re-Run, nachdem die Free-TV-Premiere bei RTLzwei erfolgte. Die zweite Staffel des Formats war bisher schon bei PlutoTV verfügbar – und wird nun ab dem 6. Februar 2024 immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen programmiert. Im Anschluss sollen die Episoden jeweils 14 Tage lang auf der Senderhomepage zum Abruf bereit stehen. Insgesamt wurden in Staffel zwei zehn Folgen hergestellt.

In Staffel zwei trifft Picard (Patrick Stewart) mit dem allmächtigen Q (gespielt von John de Lancie) und der mysteriösen Barkeeperin Guinan (gespielt von Whoopi Goldberg) gleich auf zwei Figuren, die die Fans schon aus "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" kennen. Die Rede ist von einer aufregenden Reise in die Vergangenheit. "Picard muss sich mit alten und neuen Freunden den Gefahren seines Heimatplaneten im 21. Jahrhundert stellen, um in einem erbitterten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft des Universums zu retten - und sich dabei der ultimativen Prüfung durch einen seiner größten Widersacher stellen."



Im Programm von Tele 5 übernimmt Picard den Sendeplatz von einem anderen "Star Trek"-Format. Aktuell zeigt der Sender montags zur besten Sendezeit "Star Trek: Discovery". Nach anfangs starken Quoten sind die Werte der Serie in der Zielgruppe zuletzt zurückgegangen.

Insgesamt gibt es von "Star Trek: Picard" bereits drei Staffeln. Die dritte und finale Runde lief in den USA bereits im vergangenen Jahr. In Deutschland liefen die Folgen der dritten Staffel zeitnah nach der US-Premiere bei Prime Video und Paramount+.