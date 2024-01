© ProSieben

Am Samstagnachmittag, allerdings nach 17 Uhr, zeigt ProSieben aktuell schon Free-TV-Premieren der Chuck-Lorre-Sitcom "B Positive", wenngleich sich der Erfolg doch in argen Grenzen hält. Nach einem nicht ganz misslungenen Auftakt mit um die sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe am ersten Wochenende haben sich die Werte zwischenzeitlich halbiert. Am vergangenen Wochenende kam "B Positive" noch auf drei und 2,6 Prozent und lag somit also meilenweit unter dem Senderschnitt.



"Call Me Kat", das auf einer britischen Serie namens "Miranda" basiert, hat nun ab Ende des Monats die Chance, es besser zu machen. Die Serie erzählt von der früheren Mathe-Professorin Kat (Bailik), die ihren Job geschmissen hat, um in ihrer Heimatstadt ein Katzencafé zu eröffnen. Dass sie dafür das Geld genommen hat, das ihre Eltern für die Aussteuer zur möglichen Hochzeit beiseitegelegt hatten, begeistert ihre Mutter nicht wirklich.

Produziert wird die Serie von Mayim Bialik zusammen mit Jim Parsons, den sie noch aus gemeinsamen "The Big Bang Theory"-Zeiten kennt. ProSieben Fun hat von der Serie schon zwei Staffeln gezeigt – und startet die finale dritte Staffel am 24. Januar.