am 10.01.2024 - 11:36 Uhr

Sat.1 schickt die Promis am Valentinstag an den Backofen: Wie der Sender ankündigte, wird es die neue Staffel von "Das große Promibacken" ab dem 14. Februar zu sehen geben. Am bewährten Sendeplatz ändert sich nichts: Die Ausstrahlung erfolgt jeweils mittwochs um 20:15 Uhr. Beim Streamingdienst Joyn gibt's die neuen Folgen jeweils schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.

Bekannt sind nun auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich auf die Promi-Tortenshow einlassen: Schauspielerin Susan Sideropoulos, Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Raúl Richter, TV-Kommissarin Alexandra Rietz, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin Panagiota Petridou und Leichtathlet Mathias Mester stellen sich der Herausforderung, an deren Ende es um 10.000 Euro für den guten Zweck geht. Moderiert wird "Das große Promibacken" wieder von Enie van de Meiklokjes, während Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs die Jury bilden.

Im vergangenen Jahr erwies sich "Das große Promibacken" mit durchschnittlich mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein ordentlicher Erfolg für Sat.1. Allerdings war die Show in der Vergangenheit durchaus schon erfolgreicher: 2021 und 2022 erzielte das Format, hinter dem die Produktionsfirma Tower steht, sogar noch jeweils mehr als elf Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Bleibt abzuwarten, ob es dem Sender in diesem Jahr gelingt, den Trend wieder umzukehren. Aktuell besteht für Sat.1 am Mittwochabend jedenfalls noch reichlich Luft nach oben: Die Kochshow "Kühlschrank öffnete Dich!" startete jüngst mit schwachen Quoten in die zweiten Staffel.