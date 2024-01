am 10.01.2024 - 15:20 Uhr

Bis Ende vergangenen Jahres berichtete Welt täglich von der Frankfurter Börse. Doch nach dem Ende der Kooperation mit dem Dienstleister Daniel Koop Finance TV hat der Nachrichtensender von Axel Springer seinen Platz auf dem berühmten Börsenbalkon abgegeben. Von dort aus wird künftig der Börsenreporter Manuel Koch auf Sendung gehen, der zugleich die Berichterstattung seines Online-Kanal Inside Wirtschaft stark ausbauen will, wie Koch jetzt ankündigte.

"Inside Wirtschaft war schon bisher eines der ganz wenigen offiziell akkreditierten Medien wie ARD, ZDF oder ntv an der Börse. Aber durch den Platz auf dem Balkon steigen wir jetzt von der dritten in die zweite Börsen-Berichterstattungsliga auf", sagte Manuel Koch. "Mir ist wichtig, dass seriöser Journalismus weiterhin stattfindet und man den oft windigen Finfluencern nicht das gesamte Feld überlässt. Daran arbeite ich seit 13 Jahren als Journalist vor der Kamera - von New York über Frankfurt bis Berlin. Dafür muss man aber auch bereit sein, Geld zu investieren und deswegen habe ich die Technik von der bisherigen Produktionsfirma gekauft."

Geplant ist nun ein Umbau der Schaltposition. "Neben Live-Schalten werden wir in Zukunft auch Interviews auf dem Balkon produzieren können. Dafür installieren wir noch weitere Kameras und werden die Position noch stärker für Social Media wie TikTok nutzen", so Koch, der darüber hinaus auch weiterhin die Börsenvideos für das "Handelsblatt" moderieren wird.

Abseits der Frankfurter Börse will Manuel Koch eigenen Angaben zufolge 2024 auch wieder mehrfach von der New Yorker Wall Street berichten. Bis 2014 berichtete der Journalist unter anderem für den Welt-Vorgänger N24 aus den USA.