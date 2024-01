Am Vorabend erfreut sich "First Dates" seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Aber auch die Primetime-Specials der Kuppelshows waren stets erfolgreich - kein Wunder also, dass Gastgeber Roland Trettl demnächst wieder die Pforten des "First Dates Hotels" öffnet. Wie Vox jetzt angekündigt hat, laufen acht neue Folgen der Produktion von Warner Bros. ab dem 5. Februar jeweils montags um 20:15 Uhr.

Auch 2024 steht das "First Dates Hotel" wieder auf Mallorca, wo zahlreiche Singles auf ihr persönliches Blind Date treffen werden - und ein wenig mehr Zeit zusammen verbringen können als das in den klassischen "First Dates"-Folgen möglich ist. Bereits eine Woche vor dem Start der neuen Staffel von "First Dates Hotel" wird Vox außerdem wieder eine Promi-Version seiner Datingshow zeigen, in der diesmal unter anderem der "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel zu sehen ist (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat Vox für Anfang Februar die Fortsetzung von "CSI: Vegas" angekündigt. Nachdem aktuell noch einmal Wiederholungen der kurzen ersten Staffel gezeigt werden, beginnt die Ausstrahlung der zweiten Staffel am Mittwoch, den 7. Februar. Wöchentlich laufen ab 20:15 Uhr wieder zwei neue Folgen der "CSI"-Fortsetzung, ehe am späten Abend noch einmal alte Fälle von "Bones - Die Knochenjägerin" aufgewärmt werden.

RTL setzt nach Lego auf Hobbys

Neues gibt's indes auch bei RTL: Für Freitag, den 9. Februar um 22:15 Uhr hat der Privatsender die Doku-Reihe "Faszination Hobbys - Lebe deinen Traum!" angekündigt. Diese läuft mit zunächst zwei Folgen im Anschluss an die neue Allstars-Staffel von "Lego Masters".