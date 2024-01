Insgesamt sechs Folgen eines neuen Formats mit Sascha Hellinger, der besser bekannt ist als UnsympathischTV, hat die Produktionsfirma lehof GmbH hergestellt. Sie werden ab dem 13. Januar vorab bei Joyn zu finden sein. Jeden Samstag erscheint eine Folge. Anschließend sollen die Ausgaben von "Mitarbeiter des Monats – mit Sascha Hellinger" auch auf dessen YouTube-Kanal bereit stehen.

In jeder Folge muss Hellinger einen Job annehmen – welchen, das hat zuvor seine Community entschieden. Es ist die Rede von "außergewöhnlichen Jobs", die ihn quer durch Europa führen. Von Kanalmitarbeiter über Bergführer bis zum Feuerkünstler soll alles dabei sein. Auf seiner Reise stehen ihm immer wieder Berufskolleginnen und -kollegen wie Inscope21 zur Seite. In Anlehnung an seine erfolgreichen YouTube-Videos reagiert Sascha gemeinsam mit anderen retrospektiv auf seine Abenteuer.



"Ich hatte wirklich keine Ahnung was mich erwartet - von den Jobs bis hin zu den Ländern", sagt Hellinger und ergänzt: "Mein Highlight der ganzen Reise war auf jeden Fall der Job in Andorra mit meinem Bruder zusammen. Der Job in Wien hingegen hat mich komplett gebrochen, in der Folge wird man mich kein einziges Mal lachen sehen." Nicht weniger als "irrwitzige Aufgaben, kuriose Begegnungen und lustige Reaktionen" stellt Joyn für die sechsteilige Staffel des neuen Formats in Aussicht.

Die herstellende Firma Iehof GmbH aus München wurde 2020 gegründet. "Almost Home" war die erste Produktion des Unternehmens und gewann einen Student-Academy-Award in gold.