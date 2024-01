Zum Weltfrauentag am 8. März 2024 präsentiert die ARD die neue und unter anderem mit Laura Tonke besetzte Serie "Sexuell verfügbar" in ihrer Mediathek. Erzählt wird darin eine Reverse-#MeToo-Geschichte und eine Welt, in der patriarchalistischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt sind. Hanno Koffer, Florian Stetter sowie Merlin Sandmeyer spielen in weiteren Rollen. Zum Cast gehören zudem auch Klaus Huhle, Oliver Polak, Arnd Klawitter, Aaron und Leo Altaras, die Influencerin Silvi Carlsson, Eva Löbau und Tom Keune. Gastrollen haben unter anderem Soap-Stars wie Chryssanti Kavazi oder Valentina Pahde, aber auch Lady Bitch Ray und Lilo Wanders.