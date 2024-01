Schon seit vergangenem Herbst weht am Set der ARD-Weekly "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" ein anderer Wind. Vier neue und junge Figuren sind in die Serie integriert worden. In der Handlung wird erstmals von Medizinstudierenden im Praktischen Jahr erzählt. "Die Neuen", das sind Arne Kertész (Rolle Oliver „Olli“ Probst), Linda Kummer (Rolle Tamar Hummel), Jakob D´Aprile (Rolle Ivo Maric) und Olivia Papoli-Barawati (Rolle Sofia Galura). Nun steht auch fest, dass die so genannte "Vierte Generation" am Johannes-Thal-Klinikum am Donnerstag, 29. Februar auf dem gewohnten Sendeplatz um 18:50 Uhr im Ersten loslegt.

Auch im Ärzteteam stehen die Zeichen auf Veränderung: Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) ist zurück in Erfurt. Doch nicht sie übernimmt die Ausbildung der PJler und Assistenzärzte, sondern Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne). Ahlbeck hat deshalb alle Hände voll zu tun und muss in die Aufgabe als Ausbilder erst hineinwachsen.

"Auf dramatische und komische Art werden Tamar, Sofia, Ivo und Oliver medizinische und zwischenmenschliche Herausforderungen meistern und von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen lernen, was gute Mediziner ausmacht. Der Wechsel der Generationen macht die Beziehungen im Ausbildungsklinikum aus und bringt stets neue Dynamik in unsere Geschichten", hatte Produzent Marc Minneker schon zurückliegenden Herbst erklärt.

Geschrieben werden die Geschichten der ARD-Serie von einem Team um Headautorin Heike Wachsmuth. "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" ist wie das in der Primetime laufende Original eine Produktion von Saxonia Media. 2023 liefen die Ausstrahlungen linear übrigens besonders erfolgreich – mit Blick auf die 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Medical etwa im Mai knapp zehn Prozent Marktanteil.