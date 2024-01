am 11.01.2024 - 15:06 Uhr

Vergangenen Sonntag ist Franz Beckenbauer, die Lichtgestalt des deutschen Fußballs gestorben. Seitdem gibt es unterschiedliche Meinungsäußerungen, wie man das Lebenswerk des "Kaisers" würdigen kann – so wurde etwa sogar ins Spiel gebracht, den DFB-Pokal nach Beckenbauer zu benennen. Der FC Bayern richtet derweil kommende Woche Freitag eine offizielle Gedenkfeier zu Ehren von Franz Beckenbauer in der Allianz Arena aus. Übertragen wird diese nun ab etwa 15 Uhr im Ersten, wie die ARD am Donnerstag bestätigte.