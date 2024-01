Hazel Brugger, Aminata Belli, Oliver Welke, Eva Schulz, Leon Windscheid und Selwa Houmsi waren im Herbst Gastgeberinnen und Gastgeber der ZDFneo-Show "MaiThink X – Die Show". Sie vertraten in der jüngsten Staffel Mai Thi Nguyen Kim, die Mutter wurde. In der anstehenden Staffel ist Nguyen Kim nun wieder mit von der Partie. ZDFneo hat nun sechs frische Folgen der Eigenproduktion angekündigt. Sie werden ab dem 18. Februar zu sehen sein.

Wie üblich feiern die Folgen jeweils in der ZDF Mediathek ihre Premiere. Sonntags ab 18 Uhr sollen sie dort anwählbar sein. Im linearen Programm läuft die Show am Sonntagabend ab 22:15 Uhr – nach einer Wiederholung von "Neo Magazin Royale" und vor einer Wiederholung der "heute-show". In der ersten neuen Folge geht es um Populistinnen und Populisten aus allen Parteien. Die Moderatorin will aufdecken, "wie leicht wir uns hinters Licht führen lassen."



Bei ZDFneo dürfte man froh sein, dass Mai Thi selbst wieder zurück ist. Die Herbststaffel holte im Linearen die bisher schwächsten Reichweiten. Sie gingen auf 0,15 Millionen zurück und lagen somit deutlich unter den Werten, die frühere Staffeln zusammenbrachten. Die linearen Reichweiten sind bei diesem Format aber nur ein Teil des ganzen Bildes. Hinzuzählen muss man die Abrufe in der Mediathek, die allerdings nicht vollständig bekannt sind.

In absehbarer Zeit weiter auf Re-Runs setzen wird ZDFneo derweil am späteren Donnerstagabend. Beginnend am 25. Januar wird dort um 22:15 Uhr das Talkformat "Neo Ragazzi" aufgewärmt. Bei den Sendungen handelt es sich um Episoden, die schon im vergangenen Herbst ausgestrahlt wurden.