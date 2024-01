Die Produktionsfirma von Christian und Reinhardt Beetz, seit einiger Zeit eine Tochter von Leonine, erhält ab sofort einen neuen Namen. Statt Gebrueder Beetz Filmproduktion heißt das Unternehmen künftig Beetz Brothers Film Production, das hat Christian Beetz gegenüber DWDL.de angekündigt. Die Webseite des Unternehmens hat bereits ein Rebranding erhalten, künftig wird der neue Name auch in den Credits der verschiedenen Produktionen sichtbar.

"Wir haben im ersten Jahr Leonine unsere Strukturen entsprechend aufgebaut, um nach dem Aufsetzen von vielen ‘local to local’ Produktionen nun in die Phase zwei zu gehen", sagt Produzent Christian Beetz gegenüber DWDL.de. Damit meint er die Internationalisierung der eigenen Produktionen, 2024 will man hier deutlich mehr Geld investieren. "Im Zuge unserer Strategie gegen den Strom zu schwimmen und bei einer ‘Nationalisierung’ des Programms auf internationale Stoffe zu setzen" erfolge nun auch die Umbenennung des Unternehmens, so Beetz weiter.

Die verstärkte internationale Ausrichtung des eigenen Geschäfts betonten Christian und Reinhardt Beetz bereits im Oktober 2022 im Interview mit DWDL.de, damals kurz nach der Übernahme durch Leonine. "Unsere Ambitionen sind es, aus Deutschland heraus mehr Prime Dokumentarfilme und Serien für den internationalen Markt zu produzieren und dort zu reüssieren", erklärte Reinhardt Beetz damals. Christian Beetz sprach im Oktober 2022 von großen Umbrüchen in der Doku-Branche. "Auf der einen Seite findet eine Regionalisierung statt, auf der anderen Seite aber auch eine Internationalisierung, die von den Streamern getrieben ist." Es gebe weltweit ein international geprägtes junges Publikum, welches aufwendig erzählte Dokumentarfilme und -Serien liebe, so Beetz damals.

Nun hält der verstärkte internationale Fokus also auch Einzug in den Unternehmensnamen. Das Rebranding erfolgt kurz vor dem Beginn des Sundance Film Festivals, das in der nächsten Woche beginnt und auf dem der Beetz-Film "Vom Ende der Endlichkeit" ("Eternal You") Premiere feiert. Am kommenden Montag ist zudem eine 90-minütige Version der ursprünglichen Sky-Dokuserie "Juan Carlos" zur besten Sendezeit im Ersten zu sehen.

Gegenüber dem US-Branchenportal "Deadline" hat Christian Beetz nun außerdem noch weitere, neue Projekte angekündigt. So arbeitet die Produktionsfirma aktuell an einer abendfüllenden Dokumentation rund um die Disco-Formation Boney M, darüber hinaus soll es eine Doku rund um das im vergangenen Jahr implodierte Tiefsee-Tauchboot Titan des Unternehmens OceanGate geben. Das Mini-U-Boot brachte finanzstarke Kundinnen und Kunden zum Wrack der Titanic, beim Unglück im vergangenen Jahr kamen fünf Menschen ums Leben. Beide Projekte setzt die Beetz Brothers Film Production mit internationalen Partnern um.