Die unternehmerische Führung liegt seit rund zweieinhalb Jahren bei der Familie von Petra Grotkamp. Damals hatte man sich mit den Mit-Eigentümern Renate Schubries und Stephan Holthoff-Pförtner auch auf eine Übernahme der Unternehmensanteile geeinigt. Schon damals war aber klar, dass der Übertrag erst Anfang 2024 erfolgen wird. Das ist nun passiert. Petra Grotkamp hatte bereits 2012 die Mehrheit des Unternehmens gekauft, damals erfolgt auch die Umbenennung in Funke Mediengruppe.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt ein neues Kapitel für unsere Funke Mediengruppe aufschlagen", sagt Julia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrats. "Für uns als Familie ist es eine große Freude und gleichzeitig Verantwortung, diese unternehmerische Freiheit zu nutzen - um gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unabhängigen Journalismus auch für zukünftige Generationen zu sichern", so Nora Marx.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren habe man viel erreicht, sagt Niklas Wilcke. "Das ist für uns Ansporn, die nun erlangte unternehmerische Freiheit zu nutzen, um jetzt noch mehr Geschwindigkeit aufzunehmen für unser gemeinsame Vision: Guten Journalismus für eine offene, informierte Gesellschaft auch im digitalen Zeitalter." 2021 hatte man unmittelbar nach der Übernahme der unternehmerischen Führung eine Neuausrichtung des Konzerns sowie eine personelle Neuaufstellung in der Geschäftsführung beschlossen (DWDL.de berichtete).

"Wir sind enorm dankbar für das Vertrauen der Familie Grotkamp in uns als Management-Team", sagt Konzerngeschäftsführerin Simone Kasik. "In den vergangenen Monaten wurden bereits entscheidende Meilensteine in der Transformation erreicht. Die neue Gesellschafterstruktur ermöglicht uns jetzt eine weitere Beschleunigung bei der Neuausrichtung unserer Funke Mediengruppe als eine der wichtigsten journalistischen Stimmen in Deutschland."