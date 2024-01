© Pumuckl Media GmbH

Es ist die legendäre Serie, in der Gustl Bayrhammer die Rolle des Franz Eder spielt, einen Schreinermeister, der plötzlich Gesellschaft vom kleinen Kobold Pumuckl bekommt, der fortan bei ihm lebt. Pumuckl ist eigentlich unsichtbar, aber weil er am Leimtopf klebengeblieben war, ist er für Meister Eder nun sichtbar. Gesprochen wurde Pumuckl damals von Hans Clarin.

Das Erste springt damit gewissermaßen auf den "Pumuckl"-Hype auf, der seit einiger Zeit groß ist. Hintergrund ist eine Neuauflage der Serie durch RTL. Die Folgen erhielten nicht nur gute Kritiken, sondern erreichten bei der Free-TV-Ausstrahlung im Weihnachtsprogramm auch ziemlich hohe Quoten. 13 neue Folgen der Serie hatte die NeueSuper für RTL(+) produziert. In der Neuauflage übernimmt Florian Brückner die Rolle von Meister Eders Neffen. In weiteren Rollen spielen unter anderem Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos.

Das Schauspiel und die Stimme von Kabarettist Maximilian Schafroth dienen in der RTL-Version von "Pumuckl" als Vorlage für die Animation des berühmten Kobolds, für dessen Stimme zum ersten Mal überhaupt in diesem Umfang mittels KI die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt wurde. Gleichzeitig bietet RTL+ auch eine Version mit der Stimme von Schafroth an.