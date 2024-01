Dass die Buffalo Bills am Sonntag wegen eines Schneesturms nicht wie geplant die Pittsburgh Steelers empfangen konnten, sorgt bei RTL nun gleich an drei Abenden für größeres Umplanen im Programm. Am Sonntag füllte man die entstandene Programmlücke kurzfristig - und recht erfolglos - mit Martin Rütters Welpen-Format sowie einem Film in der Primetime. Vor einer besonderen Herausforderung stand man nun aber am heutigen Montagabend.

Denn dort stand eigentlich wieder zwischen 20:15 Uhr und 23:20 Uhr eine - durch "RTL direkt" unterbrochene - lange Ausgabe von "Wer wird Millionär?" auf dem Plan. Das Football-Spiel beginnt allerdings bereits um 22:30 Uhr. RTL hat sich nun entschieden, den ersten Teil von "Wer wird Millionär?" zwischen 20:15 Uhr und 22:20 Uhr wie geplant bei RTL auszustrahlen. Ab 22:20 Uhr beginnt bei RTL im linearen Programm dann aber die Football-Vorberichterstattung. Der letzte Teil von "Wer wird Millionär?" wird daher dann ausschließlich bei RTL+ zu sehen sein - kostenlos, also für alle Registrierten, nicht nur die zahlende Kundschaft, wie man betont.

Ersatzlos entfallen werden am heutigen Montag die aktuellen Nachrichtensendungen "RTL direkt" und das "RTL Nachtjournal". Die Sendungen "Spiegel TV", "Alltagskämpfer - So tickt Deutschland" und "Seitenwechsel - Die Welt mit anderen Augen sehen" - zu deren Ausstrahlung RTL aufgrund der Drittanbieter-Regelungen allesamt verpflichtet ist - verschieben sich um einen Tag auf Dienstag, 16. Januar, wo sie zu den ursprünglich geplanten Sendezeiten zu sehen sein werden - also um 23:20 Uhr, 0:35 Uhr und 1:15 Uhr. Um den dafür nötigen Platz zu schaffen, wird "Extra - Das RTL-Magazin" am Dienstag um 40 Minuten gekürzt, endet dann also um 23:20 Uhr statt um Mitternacht. Nachts entfallen zudem noch je eine Folge von "CSI: Miami" und "CSI".

Die Möglichkeit, die verschobene NFL-Partie ausnahmsweise bei Nitro statt bei RTL auszustrahlen, hatte der Sender schon am Sonntag ausgeschlossen, zunächst aber offengelassen, wie man mit dem eigentlich geplanten Programm umgeht. Die NFL ist inzwischen in den Playoffs angekommen - also der aufmerksamkeitsstärksten Phase vor dem Super Bowl. Diesen Spielen will man bei RTL offensichtlich unbedingt die große Bühne bieten.