am 16.01.2024 - 10:08 Uhr

Überraschender und plötzlicher Abschied: Nach 19 Jahren hört Judith Rakers als Sprecherin der "Tagesschau" auf. Das teilte der NDR am Dienstag mit und erklärte zugleich, dass die 48-Jährige bereits am 31. Januar zum letzten Mal in der Hauptausgabe um 20 Uhr zu sehen sein wird. Der Abschied erfolgt demnach auf eigenen Wunsch.

Rakers wolle sich künftig mehr auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren, wie es heißt. Ein kompletter Rückzug aus dem Fernsehgeschäft geht mit dem Schritt zugleich nicht einher: So wird sie auch weiterhin das Reisemagazin "Wunderschön" und die monatliche Talkshow "3nach9" präsentieren.

"Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der 'Tagesschau' habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen", erklärte Rakers. "Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war." Was genau sie plant, sagte die Moderatorin zunächst nicht.

"Ein großer Verlust"

© NDR/Thorsten Jander Marcus Bornheim

Im Jahr 2004 begann Judith Rakers beim NDR und moderierte zunächst das "Hamburg Journal", ehe sie 2005 auch als Sprecherin der "Tagesschau" vor der Kamera stand. Im März 2008 sprach sie erstmals die 20-Uhr-Ausgabe. Eine Nachfolge wird es für Rakers zunächst nicht geben. Im Team bleiben auch weiterhin Jens Riewa, Susanne Daubner, Julia-Niharika Sen, Thorsten Schröder und Constantin Schreiber.