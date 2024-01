© ORF/MR Film/Petro Domenigg

© Canal+ © Canal+ vermarktet seit Beginn des Jahres den Nachrichtenkanal oe24.TV und kann sein Portfolio nun abermals erweitern. So vermarktet das Unternehmen seit dem 1. Januar auch den linearen Sender Canal+ First. Canal+ wird in diesem Jahr in Österreich groß angreifen, ab Herbst hält man die Rechte an den UEFA-Klubwettbewerben und wird so ausgewählte Spiele aus Champions, Europa und Conference League übertragen. Elisabeth Frank, Director Multichannel Sales bei IP Österreich, sagt: "Die Aufnahme von Canal+ First in unser Vermarktungsportfolio unterstreicht unser Engagement, unseren Kund:innen ein vielfältiges und hochwertiges Werbeumfeld zu bieten. Wir freuen uns darauf, maßgeschneiderte Lösungen für Canal+ First zu entwickeln und den Erfolg von Werbekampagnen unserer Kund:innen zu maximieren."

© ORF © ORF hat am Montag mit "Hermann Maiers Star Challenge" hervorragende Quoten eingefahren. Bei dem Wettbewerb traten Promis mit Ski-Profis in Teams gegeneinander für den guten Zweck an. 588.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei und sorgten so für 21 Prozent Marktanteil. Damit lag ORF 1 sogar vor der "Millionenshow" die es zur gleichen Zeit auf 556.000 Zuschauende und 19 Prozent brachte. Noch etwas besser liefen in den vergangenen Tagen die regulären Ski-Wettbewerbe in ORF 1: Die Herren-Abfahrt in Wengen am Samstag war die meistgesehene Übertragung des Senders der Woche, 872.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 66 Prozent Marktanteil. Auch beim Slalom einen Tag später wurde die Reichweiten-Marke von 800.000 übersprungen.