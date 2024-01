© RTL

Dabei geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen, sondern beispielsweise auch um geistige Fähigkeiten. In jeder Challenge soll dann ein Meister seines Fachs antreten, den die Promis schlagen müssen. Im direkten Duell wäre das wohl unmöglich, die bekannten Persönlichkeiten treten aber im Team an. RTL will sich zu Details des neuen Formats auf Anfrage von DWDL.de noch nicht äußern. So bleibt vorerst unklar, wer die Show moderiert, wer produziert und für wann die Ausstrahlung geplant ist.

In jedem Fall lassen die bekannten Informationen bereits einen Schluss zu: RTL versucht sich bei "Drei gegen Einen" an einer aktualisierten Version der ProSieben-Show "Beginner gegen Gewinner". Diese Show von Joko Winterscheidt war recht kurzlebig, zwischen 2017 und 2018 sind nur fünf Ausgaben beim Sender zu sehen gewesen. Aber auch da traten normale Kandidaten gegen Profis an - und durften den Champions Handicaps auferlegen. Von "Beginner gegen Gewinner" gab es auch eine Promi-Ausgabe. Wegen schlechter Quoten ging es aber nicht weiter.

Große Comedy-Gala geplant

Darüber hinaus plant RTL auch noch eine große Gala zu 40 Jahren Comedy beim Sender. Bereits Anfang Februar wird man eine entsprechende Show im Duisburger Theater am Marientor aufzeichnen, zu den Gästen zählen unter anderem Atze Schröder, Chris Tall, Ilka Bessin, Mario Barth und Tahnee. "An einem Gala-Abend der Superlative lässt RTL die Comedy hochleben und blickt zurück auf die letzten 40 Jahre", heißt es in der Sendungsbeschreibung auf der Ticketingseite.