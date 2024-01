am 16.01.2024 - 14:02 Uhr

In Schweden ist es seit einigen Jahren schon ein TV-Ereignis der besonderen Art und prominentes Beispiel für den Trend zum Slow TV: Im Frühjahr ziehen hunderte Elche von der Küste landeinwärts auf üppigere Sommerweiden und überqueren dabei den größten Fluss des Landes, den Ångermanälven. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 30 installierte Kameras, die diese Wanderung einfingen, welche vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk (SVT) in Schweden für mindestens zwei Wochen rund um die Uhr live gestreamt wird und inzwischen einen gewissen Kultstaus besitzt.

Neben den Schweden sind in den vergangenen Jahren auch die Nachbarn aus Finnland schon auf den Elch gekommen und übertragen dieses relativ ereignisarme Spektakel, was allerdings den Reiz des kuriosen Projekts ausmacht. Jahr für Jahr ist es auch eine Rekordjagd: Wie viele Elche lassen sich beobachten? Für mehr Action hat SVT im vergangenen Jahr das beobachtete Gebiet erweitert. Neben dem Live-Stream gibt es Zusammenfassungen mit den Highlights vom Vortag sowie ein vertiefendes Begleitprogramm rund um Flora und Fauna der Region. Im Internet hat das beschauliche Ereignis in den vergangenen Jahren auch international schon Fans gewonnen.

2024 kommt das Slow-TV-Ereignis auch nach Deutschland, wie eine Sprecherin von RTL Deutschland DWDL.de bestätigt. „Ja, es stimmt: RTL+ ist auf den Elch gekommen.“ Im Frühjahr wird der Streamingdienst von RTL Deutschland die Elchwanderung für mindestens zwei Wochen lang nonstop live übertragen. Drum herum seien themenbezogene Sondersendungen geplant. Im laufenden RTL-Programm wolle man die „Punkt“-Sendungen nutzen um das Spektakel aufzubereiten, inklusive Live-Schalten - möglicherweise auch in den Werbepausen des RTL-Programms. Naheliegenderweise soll darüber hinaus auch die Wissenschaftsmarke „Geo“ genutzt werden.

„Die Menschen suchen in hektischen Zeiten gerade auch beim Streaming nach Entspannung. Sich aus der Fülle der Angebote für das richtige Format zu entscheiden, kann für den einen oder anderen durchaus auch anstrengend sein. Mit der Elchwanderung hat RTL+ da das perfekte Alternativangebot, das Kaminfeuer der anderen Art“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de. „Maximale Entspannung garantiert und in Schweden längst Kult. Wir lieben es, unser Publikum mit besonderen Programmen zu überraschen und freuen uns darauf, gerade auch mit ungewöhnlichen Ideen für Gesprächsstoff zu sorgen.“

Eine genaue Terminierung der diesjährigen Elchwanderung gibt es noch nicht, weil das auch noch vom Wetter der kommenden Wochen und der Reaktion der Tiere abhängt. Es wird auf jeden Fall aber nur wenige Wochen nach einem anderen sehr speziellen Live-Ereignis von RTL stattfinden: Zu Ostern kommt nach einem Jahr Pause erneut „Die Passion“, diesmal aus Kassel statt Essen. Kuriositäten-Mangel kann man den Kölner in diesem Frühjahr jedenfalls nicht attestieren. Beide Projekte tragen die Handschrift von Kai Sturm, der seit gut zwei Jahren als Head of Creative Circle agiert, einer Unit für die Entwicklung neuer Programmideen im Unterhaltungsbereich.