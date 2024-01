Nach mehr als 30 Jahren in Diensten des ZDF verabschiedete sich Theo Koll Ende vergangenen Jahres eigentlich in den Ruhestand. Doch so ganz lassen kann er vom Fernsehen offenbar trotzdem nicht: Wie der Sender Phoenix nun bekannt gab, wird er ab sofort zum Moderations-Team von "Phoenix persönlich" gehören. Seinen ersten Einsatz hat er bereits am kommenden Freitag, wenn er um 18 Uhr Joachim Gauck zum Gespräch trifft. Thema dürfte unter anderem seine Haltung zur Migrationspolitik sein, zu der sich der ehemalige Bundespräsident im Herbst zu Wort gemeldet hat.

Koll moderiert die wöchentliche Sendung "Phoenix persönlich", in der sich jeweils ein Gast aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft oder Kultur Fragen zu seiner Person wie auch zu aktuellen politischen Themen stellt, künftig im Wechsel mit Phoenix-Programmgeschäftsführerin Eva Lindenau, der Leiterin der Phoenix-Gesprächsredaktion Inga Kühn und dem Moderator Jörg Thadeusz.

Theo Koll über seine neue Aufgabe: "Das Land ist aufgewühlt, die Zeitenwende und Ihre weitreichenden Veränderungen werden uns lange begleiten - die Sendung bietet die Chance, die persönlichen Perspektiven der gesellschaftlich Handelnden zu hören. Konzentriert, aber entspannt. Darauf freue ich mich."

Koll war in seinen mehr als drei Jahrzehnten Tätigkeit fürs ZDF unter anderem Leiter der ZDF-Studios in London und Paris sowie zuletzt des ZDF-Hauptstadtstudios. Zudem ist er dem Publikum als Moderator der Sendungen "Frontal 21", "Auslandsjournal" und "Berlin direkt" bekannt.