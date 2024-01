Nachdem Sat.1 derzeit mit dem "1% Quiz" am Donnerstagabend überaus erfolgreich ist, will der Privatsender in wenigen Wochen eine weitere Quizshow auf diesem Sendeplatz etablieren. Dabei handelt es sich um die Strategie-Show "The Floor", die John de Mol mit seiner Talpa Concepts entwickelt hat und hierzulande von Matthias Opdenhövel präsentiert wird. Wie jetzt bekannt wurde, soll die Ausstrahlung ab dem 29. Februar jeweils donnerstags um 20:15 Uhr erfolgen. Geplant sind zunächst sechs Folgen.

Und so funktioniert die Show: 100 Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf einem riesigen LED-Boden, dem in 100 gleich große Quadrate unterteilten "Floor". Jedes Quadrat steht für ein Wissensgebiet. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zum Quiz-Duell in dessen Kategorie heraus. Abwechselnd müssen sie Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten, haben dafür aber nur ein Zeitkonto von jeweils 45 Sekunden zur Verfügung.

© Sat.1/Willi Weber 100 Kandidatinnen und Kandidaten spielen in "The Floor" gegeneinander.

Wer zu lange braucht und wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, verliert das Duell und muss die Show verlassen. Der Gewinner wiederum übernimmt das Feld der Gegnerin oder des Gegners. Dabei gilt es, taktisch zu spielen, um immer mehr Boden gutzumachen - mit dem Ziel, am Ende der sechs Shows als Sieger auf dem "Floor" zu stehen und den Hauptpreis von 100.000 Euro zu gewinnen.

"'The Floor' ist eine schnelle und verdammt spannende Quizshow, bei der die Teilnehmer auf der einen Seite ein sehr breites Allgemein- und Spezialwissen mitbringen, aber auch sehr strategisch agieren müssen, um weit zu kommen", sagt Sat.1-Chef Marc Rasmus. "Dafür haben wir mit Matthias Opdenhövel den perfekten Moderator: nah am Spielfeld, wettkampferfahren und ein Experte in der strategischen Analyse."

Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert "The Floor" übrigens zusammen mit Talpa Studios in den Niederlanden.