am 18.01.2024 - 10:00 Uhr

Im ersten Jahr nach dem Start in Deutschland hat der neue Streamingdienst Disney+ gleich drei Nominierungen beim Grimme-Preis eingeheimst. Sowohl "Deutsches Haus" als auch "Sam - Ein Sachse" können in diesem Jahr im Fiktion-Wettbewerb auf eine Auszeichnung hoffen, dazu kommt eine Nominierung für die Kinderserie "Die drei !!!". Aber auch RTL Deutschland ist mit gleich vier Produktionen vertreten, darunter "Die Verräter" und "Neue Geschichten vom Pumuckl", und unterstreicht damit den Eindruck, dass es für die privaten Angebote ein recht starkes Jahr war.

Freude auch bei Warner, wo mit "Boom Boom Bruno" und "German Genius" zwei Serien ins Rennen um einen Grimme-Preis gehen. Für Prime Video hat es "The World's Most Dangerous Show" mit Joko Winterscheidt zu einer Nominierung gebracht. Daneben überzeugte die jüngst auch in der ARD ausgestrahlte Dokumentation "Juan Carlos: Liebe, Geld, Verrat" die Nominierungskommission ebenso wie eine Ausgabe des Web-Talks "Jung & Naiv" mit Tilo Jung, die man in gewöhnlichen Jahrgängen wohl eher beim Grimme Online Award gewähnt hätte.

Aber normal ist in diesem Jahr bekanntlich nur wenig beim finanziell angeschlagenen Grimme-Institut. Eine Konstante aber gibt es freilich: Auch 2024 dominieren beim Blick auf die Grimme-Nominierungen wieder die Öffentlich-Rechtlichen. Bemerkenswert ist allerdings, dass gleich drei von vier Kommissionen ihr Kontingent zur Nominierung nicht ausgeschöpft haben. Im Unterhaltungssegment wurden nicht einmal halb so viele Formate nominiert wie es möglich gewesen wäre - ein deutliches Statement und zugleich ein stiller Appell an die Branche, wieder verstärkt auf innovative Unterhaltungskonzepte zu setzen.

Neben den "Verrätern" gehört auch das RTL+-Format "Prison Tapes" zu den Nominierungen in der Kategorie Unterhaltung, dazu kommt eine besondere Ausgabe des Gaming-Magazins "Game Two" von ZDFneo, in dem die Geschichte der Videospiele als Musical erzählt wird. Ebenfalls nominiert sind die neue 3sat-Show "Bosetti Late Night", "Der letzte Drink mit Anna Dushime" vom RBB, der ARD-Kurzfilm "Der zweite Kurzschluss" mit Anke Engelke und Matthias Brandt sowie die "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause".

In der Fiktion gehen unter anderem die ARD-Serie "37 Sekunden", die ZDF-Serie "Der Schatten" sowie das sehenswerte ZDF-Dokudrama "Ich bin! Margot Friedländer" in den Wettbewerb um einen Preis. Auch der Krimi "Sörensen fängt Feuer" mit Bjarne Mädel und "Füxe", eine Miniserie des Kleinen Fernsehspiels, können auf einen Grimme-Preis hoffen. In der Information & Kultur wiederum sind unter anderem "Capital B - Wem gehört Berlin?" von RBB, WDR und Arte und "Milliardenspiel - Die geheime Welt der Superreichen" vom ZDF nominiert. Auch das Team des Arte-Kulturformats "Tracks East" und die Redaktion von "Monitor" können auf eine Auszeichnung hoffen.

Im Segment Kinder & Jugend gehört neben den neuen "Pumuckl"-Geschichten auch die Super-RTL-Produktion "Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler" zum Kreis der Nominierten. Auch ein Marokko-Special der "Sendung mit der Maus" sowie die ZDFneo-Gruselserie "Was wir fürchten" gehen hier ins Rennen.

Wer am Ende wirklich einen Grimme-Preis entgegennehmen kann, entscheidet sich schon ab dem 27. Januar, wenn in Marl die Jurys zusammenkommen. Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und -träger erfolgt am 14. März - bis zu 16 Preise können dann vergeben werden. Wie genau die Verleihung über die Bühne gehen wird, dazu äußerte sich das Institut zunächst nicht. Aber das passt letztlich zu diesem Grimme-Jahr der vielen Ungewissheiten.

Die Nominierungen im Überblick

Kategorie Fiktion

37 Sekunden (Odeon Fiction für ARD Degeto)

(Odeon Fiction für ARD Degeto) Boom Boom Bruno (Odeon Fiction für Warner TV Serie)

(Odeon Fiction für Warner TV Serie) Der Schatten (Keshet Tresor Fiction / Film Kolektiv für ZDF/ZDFneo)

(Keshet Tresor Fiction / Film Kolektiv für ZDF/ZDFneo) Deutsches Haus (Gaumont für Disney+)

(Gaumont für Disney+) Die Saat (Kurhaus Prodction für SWR/Arte)

(Kurhaus Prodction für SWR/Arte) Füxe (U5 Filmproduktion für ZDF/ZDF - Das kleine Fernsehspiel)

(U5 Filmproduktion für ZDF/ZDF - Das kleine Fernsehspiel) German Genius (W&B Television / CAB Film / Macadamia & Mothermilk / BBC Studios Germany / Studio Babelsberg für Warner TV Comedy)

(W&B Television / CAB Film / Macadamia & Mothermilk / BBC Studios Germany / Studio Babelsberg für Warner TV Comedy) Haus Kummerveldt (Goldstoff Filme / Outside the Club / Filmwerkstatt Münster für WDR/ZDF/Arte)

(Goldstoff Filme / Outside the Club / Filmwerkstatt Münster für WDR/ZDF/Arte) Ich bin! Margot Friedländer (UFA Documentary für ZDF)

(UFA Documentary für ZDF) Nichts, was uns passiert (Gaumont für WDR)

(Gaumont für WDR) Sam - Ein Sachse (Big Window Productions / Panthertainment für Disney+)

(Big Window Productions / Panthertainment für Disney+) Sörensen fängt Feuer (Claussen+Putz Filmproduktion für NDR)

(Claussen+Putz Filmproduktion für NDR) Tamara (Jost Hering Filme / Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf für ZDF/ZDF - Das kleine Fernsehspiel)

(Jost Hering Filme / Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf für ZDF/ZDF - Das kleine Fernsehspiel) Tod den Lebenden (Anderthalb Medienproduktion für ARD Degeto)

(Anderthalb Medienproduktion für ARD Degeto) Wir haben einen Deal (Rat Pack Filmproduktion für ZDF/Arte)

(Rat Pack Filmproduktion für ZDF/Arte) Zwischen uns (Psssst! / Constantin Film für BR/Arte)

Spezial

ZDF/Arte und good karma fiction für die Initiation, redaktionelle Begleitung und Beratung der Serie "Country Queen" (good karma fiction für DW / Netflix / ZDF / Arte / Bundesministerium für Entwicklungshilfe)

und für die Initiation, redaktionelle Begleitung und Beratung der Serie (good karma fiction für DW / Netflix / ZDF / Arte / Bundesministerium für Entwicklungshilfe) Florian Geißelmann für die herausragende Darstellung des "Dennis Petzold" in "Wer Wir Sind" (Viafilm für MDR/ARD Degeto/NDR)

Information & Kultur

ARD Story: Inside Rheinmetall - Zwischen Krieg und Frieden (NDR/WDR)

(NDR/WDR) Capital B - Wem gehört Berlin? (Port au Prince / Fruitmarket für RBB/WDR/Arte)

(Port au Prince / Fruitmarket für RBB/WDR/Arte) Die Karte der Schönheit (Sein+Hain Film / Marcelo Busse Filmproduktion für ZDF/3sat)

(Sein+Hain Film / Marcelo Busse Filmproduktion für ZDF/3sat) Drei Frauen - ein Krieg (EIKON Media / SD Cinematografica für RBB/WDR/Arte)

(EIKON Media / SD Cinematografica für RBB/WDR/Arte) EInzeltäter (Corso Film für ZDF/ZDF - Das kleine Fernsehspiel)

(Corso Film für ZDF/ZDF - Das kleine Fernsehspiel) Erhebe dich, du Schöne (FAMA Film/Ma.ja.de Filmproduktion für ZDF/3sat/SRG SSR)

(FAMA Film/Ma.ja.de Filmproduktion für ZDF/3sat/SRG SSR) IchDuWir - Wer pflegt wen? (U5 Filmproduktion für ZDF/3sat)

(U5 Filmproduktion für ZDF/3sat) Joko Winterscheidt Presents - The World's Most Dangerous Show (27 Kilometer Entertainment / Florida Entertainment / K2H für Amazon Prime Video)

(27 Kilometer Entertainment / Florida Entertainment / K2H für Amazon Prime Video) Jonny Island (Petra Mäussnest & Docdays Productions für ZDF/3sat)

(Petra Mäussnest & Docdays Productions für ZDF/3sat) Jung & Naiv Folge 650 mit Wirtschaftshistoriker Adam Tooze (für YouTube)

(für YouTube) König hört auf (Neue Bioskop Film für MDR)

(Neue Bioskop Film für MDR) Milliardenspiel - Die geheime Welt der Superreichen (btf für ZDF)

(btf für ZDF) Monitor: Die Märtyrer-Kinder - Im Herzen des Nahostkonflikts (WDR)

(WDR) Monobloc - Auf der Spur des meistverkauften Möbelstücks aller Zeiten (Pier 53 Filmproduktion für NDR)

(Pier 53 Filmproduktion für NDR) Songs of Gastarbeiter - Liebe, D-Mark und Tod (Film Five, filmfaust für WDR/RBB/Arte)

(Film Five, filmfaust für WDR/RBB/Arte) Stalingrad - Stimmen aus Ruinen (Schmidt & Paetzel Fernsehfilm für RBB/NDR/Arte)

(Schmidt & Paetzel Fernsehfilm für RBB/NDR/Arte) Ukraine - Kriegstagebuch einer Kinderärztin (Docdays Productions für RBB/Arte)

(Docdays Productions für RBB/Arte) We are all Detroit: Bochum - eine Stadt im Wandel (Filmproduktion Loekenfranke für WDR)

Spezial

Anne von Petersdorff, Georg Tschurtschenthaler, Christian Beetz und Pedro Barbadillo für die innovative und fesselnde Aufbereitung außergewöhnlich umfangreichen Recherchematerials in der Dokuserie "Juan Carlos. Liebe, Geld, Verrat" (Sky)

(Sky) Das Team des Kulturreportage-Formats "Tracks East" (ZDF/Arte) für die gelungene Erweiterung des thematischen Fokus von Osteuropa auf den Nahen Osten

Besondere journalistische Leistung

Katharina Willinger (ARD-Studio Istanbul/BR) für ihre Berichterstattung aus der Türkei und dem Iran

(ARD-Studio Istanbul/BR) für ihre Berichterstattung aus der Türkei und dem Iran Die Redaktion von "Monitor" (WDR) für die herausragenden Recherchen zum Thema Migration

(WDR) für die herausragenden Recherchen zum Thema Migration Das Rechercheteam hinter der Dokumentation "China. Macht. Essen" und mehreren Politikmagazin-Kurzfassungen für die aufwändige Berichterstattung zur geopolitischen Instrumentalisierung der Welternährungsorganisation durch China (ARD / SWR / BR / MDR / RBB)

Unterhaltung

Bosetti Late Night (Turbokultur für ZDF/3sat)

(Turbokultur für ZDF/3sat) Der letzte Drink mit Anna Dushime (Steinberger Silberstein für RBB)

(Steinberger Silberstein für RBB) Der zweite Kurzschluss (btf für WDR/SWR)

(btf für WDR/SWR) Die Verräter - Vertraue Niemandem! (Tower Productions für RTL/RTL+)

(Tower Productions für RTL/RTL+) Game Two #300: Die Geschichte des Videospiels - Das Musical (Rocket Beans Entertainment für ZDFneo)

(Rocket Beans Entertainment für ZDFneo) Kurzstrecke mit Pierre M. Krause (dibido für SWR)

(dibido für SWR) Prison Tapes (Bildergarten Entertainment für RTL+)

Kinder & Jugend

Kinder

Bis morgen (ifs für WDR)

(ifs für WDR) Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing (WunderWerk für ZDF/Kika)

(WunderWerk für ZDF/Kika) Die Sendung mit der Maus Spezial - Marokko-Maus (WDR)

(WDR) Krümelmonsters Foodie Truck mit Steffen Henssler (MoveMe / Sesame Workshop für Super RTL / RTL+)

(MoveMe / Sesame Workshop für Super RTL / RTL+) Mission Ulja Funk (MDR)

(MDR) Neue Geschichten vom Pumuckl (NeueSuper für RTL+/RTL)

(NeueSuper für RTL+/RTL) Schau in meine Welt: Julia - Ich bin, wer ich bin (papillonfilm für RBB)

Jugend

akkurat (ARD-aktuell / Tagesschau)

(ARD-aktuell / Tagesschau) Brust raus (SWR)

(SWR) Hypeculture: Straßenslang - Wie Rap Deutschland verändert (БANK®produziert für funk)

(БANK®produziert für funk) Irgendwas mit Medien (UFA Serial Drama für MDR)

(UFA Serial Drama für MDR) Tru Doku (Drive Beta für ZDF/funk)

(Drive Beta für ZDF/funk) Was wir fürchten (Bavaria Fiction für ZDFneo)

Spezial

Datteltäter für das Konzept der Channel-Rubrik SAG MIR (für RBB/funk)

(für RBB/funk) Die drei !!! für die Ensembleleistung der drei Hauptdarstellerinnen (Westside Filmproduktion für Disney+)

(Westside Filmproduktion für Disney+) Konzept der Musik-Doku Bye, Bye Kummer (Beat The Rich! / Eklat Tonträger für RBB-Unit Junge Angebote / Fritz)