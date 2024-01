Einst vom Werbe-Markt verschmäht, erfreut sich das RTL-Dschungelcamp inzwischen seit vielen Jahren als Umfeld für die Inszenierung neuer und bekannter Marken großer Beliebtheit. Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die Freitag anläuft, kommt also gerade recht, um vor dem Hintergrund der Werbe-Krise ein Ausrufezeichen zu setzen.

Tatsächlich hat der RTL-Vermarkter Ad Alliance in diesem Jahr erneut zahlreiche Unternehmen an Bord geholt, die mit ihren Marken im Umfeld der Realityshow in Erscheinung treten wollen, darunter mit funny-frisch, Kuemmerling, Gutfried und McDonald's gleich mehrere, die schon in der Vergangenheit rund um "IBES" vom Dschungel-Erfolg profitieren wollten.

Erstmalig als Werbepartner ist die Vodafone-Marke SIMon mobile mit dabei. Mit dem Waschbären Simon als Botschafter setzt das Unternehmen im diesjährigen Dschungel auf Pre-Splits und Cut-In-Einbindungen, die im Look & Feel der Show die Angebotskommunikation des Mobilfunkers aufgreifen sollen. Auch die Keks-Marke Oreo feiert ihre "IBES"-Premiere. Dabei steht die Kooperation von Oreo mit dem Pac-Man-Spiel im Mittelpunkt, denn während des Kampagnen-Zeitraums werden die Kekse in einem limitierten Pac-Man-Design im Handel erhältlich sein.

Eine weitere Premiere gibt es mit Iglo und Dr. Bob, der zum Werbe-Gesicht für deren Vegan-Marke Green Cuisine wird. So gibt's etwa eine originalvertonte Empfehlung der veganen "Dino-Nuggets" durch Dr. Bob gemeinsam mit dem Dino "Greeny".

McDonald's ist indes erneut mit einer Vielzahl an Werbe-Aktionen im Umfeld von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" vertreten. So wird etwa die bekannte Anmutung des Kandidaten-Votings adaptiert und nicht nur mit McDonald's-Produkten bestückt, sondern auch mit einem Off-Sprecher im "IBES"-Stil versehen. Zudem gibt's das fast schon traditionelle Product Placement, bei dem es für einen ausziehenden Dschungelcamper nach tagelangem Verzicht direkt ins McDonald's-Restaurant geht.