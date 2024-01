Wie viel verdient eigentlich XY? Die Frage nach dem Einkommen unserer Mitmenschen wird bald zum zentralen Thema einer Sat.1-Nachmittagssendung, die ab Februar wochentags um 16 Uhr eingeplant ist und somit den Sendeplatz von "Die Tier-Docs – Pfotenhelden mit Herz" übernimmt. Ab dem 5. Februar öffnen in "Unser Leben, unser Geld" pro Woche fünf Haushalte ihre Türen und Geldbeutel. Nach Senderangaben sind luxusliebende Online-Shopper, Großfamilien und Singles mit dabei. Wer lebt wie für wie viel?

Die fünf Haushalte treten in einen Wettbewerb. In jeder Folge steht ein Haushalt im Mittelpunkt – und die anderen Haushalte müssen raten. Wie hoch ist das Einkommen in diesem Haushalt? Wer am besten schätzt, bessert sein Einkommen um 500 Euro auf. Hergestellt wird der Neustart von der Firma MoveMe. Mit seinen "Tier-Docs" war Sat.1 zuletzt um 16 Uhr noch nicht der Durchbruch gelungen. In den ersten Tagen des neuen Jahres kam die Sendung bei den klassisch Umworbenen nur auf rund viereinhalb Prozent Marktanteil. Die in 2023 gezeigten Episoden landeten sogar nur bei rund vier Prozent. Das ist zwar mehr als die Werte, die zuvor "Volles Haus" generierte, dennoch ist der eigentliche Sat.1-Senderschnitt somit aber weit entfernt.



Etwas stärker präsentiert hat sich zuletzt das um 15 Uhr gezeigte "We are Family", das seit Jahreswechsel im Schnitt auf zirka 5,3 Prozent Marktanteil kommt. 2023 holte die Dokusendung rund 4,2 Prozent – auch hier bewegen sich die Quoten also im roten Bereich. Noch bis Anfang Februar will Sat.1 die Produktion um 15 Uhr ausstrahlen. Die vorerst letzte Episode der Produktion am Nachimttag ist nun für den 7. Februar, ein Mittwoch, angesetzt. Ab dem 8. Februar wechselt das Format auf den Slot um 10 Uhr. Ab dem 8. Februar laufen um 15 Uhr Wiederholungen.

Konkret weitet Sat.1 dann die quotentechnisch recht starke "Auf Streife"-Strecke aus. Um 15 Uhr kommt dann eine dritte "Auf Streife – Die Spezialisten"-Episode hinzu. Das Format läuft dann ab 13 Uhr. Zwischen 11 und 13 Uhr bleiben "Auf Streife"-Wiederholungen im Programm.