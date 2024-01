Friedrich Merz ist einer der Gäste in Caren Miosgas erster Ausgabe ihres ARD-Polittalks. Das hat der NDR am Freitag mitgeteilt. Die Zusage des CDU-Chefs entbehrt nicht einer gewissen Ironie, schließlich hatte Merz Miosgas Vorgängerin Anne Will seit Jahren keinen Besuch mehr abgestattet.

Nur einmal sei Merz bei ihr gewesen, erzählte Will vor einigen Monaten bei einem Podiumsgespräch im Berliner Hotel Adlon und erinnerte an die Runde mit dem späteren Bundeskanzler Olaf Scholz und der späteren Außenministerin Annalena Baerbock. "Seitdem ist er nie wiedergekommen", sagte Will laut "Süddeutscher Zeitung". Die Themen hätten ihm wohl nicht gefallen und auch nicht ihre Frage, was er vom Gendern halte. Das finde sie zwar schade, sei aber nicht zu ändern, so die Moderatorin.

Nun geht der CDU-Vorsitzende also zu Caren Miosga, die in ihrer Premierensendung am Sonntagabend auch mit der "Zeit"-Journalistin Anne Hähnig und dem Soziologie-Professor Armin Nassehi über die CDU diskutieren will. Das Thema der ersten Sendung lautet entsprechend: "Merz richtet die CDU neu aus - wird Deutschlands Zukunft konservativ?" Dabei soll es auch darum gehen, wie sich die CDU künftig von der AfD abgrenzen will und was dieser Kurs für die anstehenden Landtagswahlen bedeutet.

"Deutschland steht am Beginn eines unruhigen Jahres. Was sich gerade politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich tut, wollen wir hinterfragen und besser verstehen", sagt Caren Miosga über das Konzept ihrer neuen Sendung, die sie mit ihrer Firma MIO media selbst produziert. 30 Ausgaben sind pro Jahr geplant.