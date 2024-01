am 19.01.2024 - 11:52 Uhr

ZDFneo hat einen Sendeplatz für seine im März 2023 angekündigte Hebammen-Serie "Push" gefunden - und man gibt der Produktion aus dem Hause Bantry Bay eine große Bühne. Die Ausstrahlung beim Sender startet am 10. März, sonntags zur besten Sendezeit sind dann Doppelfolgen geplant. Bereits ab dem 1. März stehen alle sechs produzierten Folgen vorab in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Bantry Bay hat die Serie in Zusammenarbeit mit NPO, SVT, VRT, DR, NRK, YLE und RUV produziert, die Serie ist Teil der Allianz New8 (DWDL.de berichtete).

Inhaltlich geht es in der Serie um die drei Hebammen Nalan (Mariam Hage), Anna (Anna Schudt) und Greta (Lydia Lehmann), für die der Ausnahmezustand rund um geplatzte Fruchtblasen, Babys in Beckenlagen und zu früh einsetzende Wehen Alltag ist. Und als wäre das nicht schon aufregend genug, sehen sie sich auch noch mit einer Klage konfrontiert: Vor einigen Monaten soll es bei einer Geburt zu einem Behandlungsfehler gekommen sein – bei einem Kind wurde eine Hirnschädigung diagnostiziert. Dabei hat Nalan ohnehin mit einer ganz anderen Herausforderung zu tun: Zwar erlebt sie täglich den magischen Moment, frischgebackenen Eltern ein neugeborenes Baby in die Arme legen zu dürfen, aber ihr eigener Kinderwunsch bleibt bislang unerfüllt.

Neben den genannten Schauspielerinnen gehören auch Idil Üner, Katja Hutko, Katia Fellin, Olga von Luckwald, André Kaczmarczyk und Hassan Akkouch zum Cast der Serie. Die Idee zur Serie stammt von Luisa Hardenberg, die zusammen mit Anne Katharina Roicke auch an den Drehbüchern gearbeitet hat. Regie führen Katja Benrath und Mia Maariel Meyer. Als Produzent fungiert Jochen Cremer, Producerin ist Marie-Therese Dalke.

"’Push’ soll zeigen, wie facettenreich und vielfältig, schön und wunderbar, aber auch wie hart und herausfordernd, intensiv und individuell der Start ins Leben ist. Wir dürfen gemeinsam mit drei Hebammen unterschiedlichste Paare bei dem Abenteuer des Elternwerdens begleiten und sie in intimsten und emotionalsten Momenten erleben. Die Bilder sind zutiefst authentisch und die erzählten Geschichten äußerst berührend. Die Zeit war überreif für dieses mutige Programm", sagen Diana Kraus und Eva Klöcker aus der zuständigen ZDF-Abteilung Fernsehfilm / Serie I.

Serienschöpferin Luisa Hardenberg ist übrigens Tochter einer Gynäkologin und eines Gynäkologen und daher mit Geschichten rund um Schwangerschaften und Geburten aufgewachsen. Als sie die Serienidee das erste Mal pitchte, habe sie in ratlose Gesichter "der überwiegend männlichen Zuhörer" geblickt. Diese hätten sich nicht vorstellen können, wie man aus dem Thema eine Serie mit mehreren Folgen machen könne, sagt sie. "Dieses Unwissen darüber, wie umfangreich die Erfahrungswelt von Frauen ist, die Kinder bekommen oder – ob gewollt oder ungewollt – keine Kinder bekommen, hat mich nur noch mehr darin bestärkt, eine Serie wie ‘Push’ zu erzählen."