Nachdem vor einigen Wochen Meldungen die Runde machten, dass nach der Übernahme durch die Weimer Media Group viele bisherige Redaktionsmitglieder gekündigt haben und sich auch Chefredakteur Alexander Langer in eine "längere Pause" verabschiedet hatte, wird der Titel nun personell neu aufgestellt. Langer ist wie erwartet nicht länger Teil des Teams, als Chefredakteur und Herausgeber fungiert Oliver Stock. Der kündigt zur Ausrichtung an, das Magazin solle "relevant, abwechslungsreich, spannend, spaßig und alles außer Mainstream" sein, also Motto gibt er aus: "Wir sind die Gemeinschaft der Neugierigen."

Dieser Gemeinschaft gehören künftig einige neue Köpfe an. Der Bereich "play hard", der sich um "trendige Lifestyle-Themen" kümmern soll, wird von Tom Junkersdorf und Susie von den Stemmen geführt. Junkersdorf war einst Chefredakteur von "GQ", bis er Condé Nast 2019 verließ. Zuletzt hatte er die Agentur Off-Script gegründet und geführt und war Editor-at-Large bei Springers "Icon". Bei "Business Punk" trägt er nun den Titel "Head of Creative and Lifestyle". Susie van den Stemmen übernimmt die Position Head of Mobility and Travel. Die Automotive- und Kultur-Journalistin hat ein eigenes Redaktionsbüro.

Das Team "Work Hard" besteht aus Oliver Stock, der den Bereich "Wirtschaft" verantwortet, Matthias Lauerer als Chef vom Dienst, Thorsten Giersch, der sich als Head of Audio um Podcasts kümmern soll. Zudem wird Anja Horn, Designerin und Agentur-Chefin von Einhorn Solutions und frühere Creative Direktorin der Welt-Gruppe, Mitglied der Chefredaktion.

Nicht im täglichen Geschäft, aber als "Editorial Angel" in einem neu gegründeten Board soll zudem die Investorin Janna Ensthaler "Business Punk" mit Kontakten, Ideen und Inhalten unterstützen. "Mit Janna und dem neuen Top-Team wird Business Punk 2024 eine publizistische Offensive starten", so die Verleger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer.