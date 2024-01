Insgesamt sechs Bücher sind inzwischen in der "Oxen"-Reihe des dänischen Autors Jens Henrik Jensen erschienen und wurden auch hierzulande zu Bestsellern. Basierend darauf entstand auch eine Serien-Adaption, deren sechsteilige erste Staffel nun auf den Bildschirm kommt: Ab dem 24. Februar wird "Oxen - Staats-Affären" in der ZDF-Mediathek abrufbar sein, ab dem 4. März folgt dann auch die lineare Ausstrahlung auf dem Montagskino-Sendeplatz, also immer montags ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen.

Im Zentrum der Oxen-Romane und damit auch der Serie steht die Titelfigur Niels Oxen, ein dänischer Kriegsheld, der aufgrund einer falschen Anschuldigung unehrenhaft aus der Armee entlassen wird und sich in die Einsamkeit des Waldes zurückzieht. Er muss sich seinen inneren Dämonen stellen, als er in einen Mordfall verwickelt wird und in das Netzwerk eines politischen Geheimbunds gerät, in dem er undercover ermittelt.

Die Hauptrolle übernimmt Jacob Lohmann, zur Besetzung gehören außerdem Ellen Hillingsø, Josephine Park und Birgitte Hjort Sørensen, auf deutschsprachiger Seite sind Reinout Scholten van Aschat, Luise Befort und Julie Burkhardt im Cast vertreten. Für die Regie zeichnet Jannik Johansen verantwortlich, der auch schon mit Serien wie "Borgen – Gefährliche Seilschaften" oder "Follow the Money" Thriller-Erfahrungen sammelte. Hinter den Drehbüchern steht das Emmy-preisgekrönte Drehbuch-Duo Mai Brøstrom und Peter Thorsboe, das für so erfolgreiche Serien wie "The Team" und "Modus" verantwortlich zeichnet.

In Dänemark lief die Serie bereits im Herbst und erzielte dort sehr gute Quoten. Noch gibt es keine offizielle Bestellung einer zweiten Staffel, Pläne für eine Fortsetzung werden angesichts des Erfolges im Nachbarland aber bereits geschmiedet.