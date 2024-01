2022 ist "Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten" ein großer Erfolg für RTL gewesen. Zu Ostern schalteten rund drei Millionen Menschen das Live-Event ein, in dem die letzten Tage im Leben von Jesus Christus nachgespielt wurden – umrahmt von aktueller Musik. In diesem Jahr zieht "Die Passion" nun nach Kassel – und wird am 27. März zur besten Sendezeit über die Bühne gehen. Erneut läuft das Programm also an einem Mittwochabend.

Hannes Jaenicke übernimmt bei der diesjährigen Inszenierung die Rolle des Erzählers – und tritt diesbezüglich in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk. Eine Neuerung bei der zweiten "Passion": Internet-User können erstmalig aktiv an der Besetzung des "Passion"-Casts mitwirken und Vorschläge für die Rolle des Verbrechers Barabbas machen – das Voting läuft ab sofort. Ab Donnerstag dieser Woche sind auch Tickets für die Veranstaltung auf dem Friedrichsplatz in Kassel erhältlich. Auch Teilnehmende an der großen Prozession werden nun gesucht.



Constantin Entertainment GmbH und Mediawater Niederlande produzierten auch die zweite deutsche "Passion" - Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Die Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst. Die PassionStory Media gGmbH unterstützt das Event.

Schon vergangenen November hatte Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, ein Statement zur Neuauflage abgegeben: "'Die Passion' hat bei ihrer ersten Ausstrahlung aus dem Stand über 3 Millionen Fernsehzuschauer:innen überrascht und in den Bann gezogen. Auf Social Media war #DiePassion ein tagelanges Phänomen und die Frage 'Was macht RTL da?' in aller Munde. Mit der Passion sind wir zweifelsfrei ins Gespräch gekommen und daran möchten wir gerne anknüpfen. Wir freuen uns zu Ostern 2024 auf dieses außergewöhnliche Live-Musik-Event im Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe."