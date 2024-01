Zu einer raschen Deutschland-Premiere kommt eine Sitcom, die dieser Tage in Amerika für Schlagzeilen sorgt: "Ted", die Sitcom, die auf dem früheren Kinoerfolg fußt. Mitte Januar debütierte das Werk von Produzent Seth MacFarlane beim Streamer Peacock – hierzulande hat ProSieben zugegriffen und wird ab Februar den Comedy-Montag mit Doppelfolgen der Serie eröffnen. In der Comedy-Serie geraten der sprechende und rüpelhafte Teddy-Bär Ted und sein Freund John Bennett (Max Burkholder) immer wieder in Schwierigkeiten. Der Plan dem Teddy Disziplin in einer Highschool zu vermitteln, geht gewaltig schief.

Für "Ted"-Fans interessant: Die Serie spielt im Jahr 1993, zwischen der Eröffnungssequenz und der Haupthandlung des Films und schildert das frühe Leben eines intelligenten Teddybären namens Ted, der mit dem 16-jährigen John Bennett und seiner Familie in Framingham, Massachusetts, zusammenlebt. Der erste Doppelpack ist für den 12. Februar geplant. Aktuell sendet ProSieben montags ebenfalls US-Ware, allerdings keine Comedy, sondern den HBO-Erfolg "House oft he Dragon".



An "Ted" wird sich ab Mitte Februar montags Neues von den "Simpsons" anschließen. Die Free-TV-Premieren starten dann um 21:15 Uhr, auch bezogen auf die gelbe Familie setzt ProSieben auf Doppelfolgen. Am späteren Abend folgt dann mit "Quantum Leap" eine neue US-Serie, die es in den USA beim Broadacaster NBC bis dato auf zwei Staffeln und somit 26 Folgen gebracht hat.

In dieser wird die Geschichte um die Zeitreise-Maschine der Kultproduktion "Zurück in die Vergangenheit" 30 Jahre später fortgesetzt. Sowohl "Ted" als auch "Quantum Leap" sollen beim Streamer Joyn vorab abrufbar sein. Bei Joyn werden die ersten Folgen bereits ab dem 5. Februar zur Verfügung stehen.