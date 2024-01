Mancher Serienfan wird sich in diesem Jahr den Frühlingsanfang besonders herbeiwünschen. Er ist auf den 20. März datiert. Nur einen Tag später, also am 21. März, veröffentlicht Magenta TV die zweite Staffel der Serie "Oh Hell", wie nun bekannt wurde.

Nachdem sie versehentlich einen Wald in Brand gesteckt und dabei eine seltene Krötenspezies ausgelöscht hat, wird der Aufenthalt in einer psychiatrischen Tagesklinik zur Bewährungsauflage für die vom Glück vernachlässigte Helene, genannt „Hell“ (Mala Emde). Dort trifft sie nicht nur auf ihren alten Kindheitspsychologen Dr. Berg-Berth (Roland Bonjour), sondern auch auf den schweigsamen Janno (Daniel Noël Fleischmann). Obwohl die beiden unterschiedlicher kaum sein könnten, fühlt sie sich sofort mit ihm verbunden.

Idee und Drehbuch zur zweiten Staffel des Formats, das mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, ist Johannes Boss. Regie führte Sarah Blaßkiewitz. Hergestellt wurden auch die neuen Folgen von der good friends Filmproduktion – im Auftrag von Magenta TV und Warner TV Comedy. Bei Warner TV Comedy sollen die Folgen der zweiten Staffel im Herbst 2024 zu sehen sein, wie nun bekannt wurde.

Obendrein hat MagentaTV für den März auch das Erscheinen der französischen Serie "The Brigade" in Aussicht gestellt. Hier geht es am 12. März los. Als infolge der Terroranschläge im Pariser Bataclan eine Umstrukturierung der Sicherheitskräfte angeordnet wird, übernimmt Saïd (Sofian Khammes) die Führung des B.R.I.-Versailles, einer elitären Spezialeinheit zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens in Frankreich. Versprochen werden "spannende Einsätze" und "turbulente Verfolgungsjagden".