am 24.01.2024 - 12:49 Uhr

Ein optisch erneuertes Studioset wird die RTL-Tanzshow in diesem Jahr bekommen. Wie es genau aussieht, ist bisher der Öffentlichkeit noch nicht bekannt. Fest steht nun aber, dass dieses Geheimnis allerspätestens am 23. Februar um 20:15 Uhr gelüftet wird. Zu diesem Zeitpunkt beginnt nämlich die neue Staffel des RTL-Freitagsformats – wie bewährt mit einer "Kennenlern-Show". Die erste reguläre Ausgabe ist dann für den 1. März vorgesehen. Insgesamt plant RTL mit 13 Sendungen, neben dem Kennenlernen also mit zwölf weiteren Sendungen, jeweils moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Content Creatorin Ann-Kathrin Bendixen, Schauspielerin Lina Larissa Strahl, Sängerin Lulu, Comedienne Maria Clara Groppler, Content Creatorin Sophia Thiel, Food-Creator Stefano Zarrella und Comedian Tony Bauer. Vervollständigt wird der Cast durch zwei Männer, die ebenfalls aus der Sendergruppe bekannt sind. Zum einen mischt "Ninja Warrior Germany"-Teilnehmer Simon Brunner mit, zum anderen auch Tillman Schulz, Investor aus der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen". In dieser Woche startet RTL am Freitagabend übrigens eine neue Staffel der "Lego Masters".