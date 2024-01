Bei der brave new work und Little Dream Entertainment hat die ARD ein ungewöhnliches Projekt bestellt: Bei "Friedefeld" handelt es sich um eine animierte Comedy-Serie aus Deutschland, Alfonso Maestro und Tillmann Orion Brehmer haben am Drehbuch gearbeitet und bei den zehn rund 25 Minuten langen Episoden Regie geführt. Ali Samadi und Frank Geiger ("Teheran Tabu", "Peterchens Mondfahrt" sowie "Petterson und Findus") sind die Produzenten. Die "erste deutsche Animated Sitcom" soll ab dem 22. März, einem Freitag, in der ARD Mediathek veröffentlicht werden. Über einen linearen Ausstrahlungstermin ist noch nichts bekannt. Zuständige ARD-Anstalten sind sowohl BR als auch SWR.

Seien es aufkeimende Gefühle für seine Ex Berthe, die ständigen Best-Buddy-Avancen ihres neuen Lovers Jan oder eine dringende Serienepisode – Paul hat stets eine Ausrede parat. Doch zum Glück gibt es Halbschwester Barbie, zielstrebige Top-Managerin mit deutlich mehr Eiern in der Hose, und Halbbruder Ludwig, ein Lebenskünstler, der Arbeit scheut wie der Teufel das Weihwasser.