Seit dem Start der laufenden Saison der National Football League (NFL) ruht das Format "stern TV am Sonntag". 27 Episoden sind von dem Magazin in in diesem Jahr bis dato gelaufen – mit rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Schnitt und acht Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb übermäßiger Erfolg aber aus. Schon bekannt war, dass die Sendung nach dem Ende der Football-Saison zurückkehren wird. Das ist nun bestätigt. Am Sonntag nach dem Super Bowl, also am 18. Februar, meldet sich das Live-Format im Programm zurück.

Die Sendung soll dann um 23 Uhr starten – direkt nach "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel". Exakte Details zur ersten neuen "stern TV am Sonntag"-Folge dieses Jahres sind noch nicht bekannt – versprochen werden erneut "aktuelle Studiogäste, spannende Hintergründe, bewegende Schicksale, spektakuläre Studioaktionen und fesselnde Reportagen".

Neue "Hundeprofi"-Staffel in den Startlöchern

Ein Comeback bei Vox feiert indes das Format "Der Hundeprofi – Rütters Team". Hier startet am Samstag, 17. Februar eine neue Staffel – auf dem gewohnten Sendeplatz samstags um 19:10 Uhr. Die Sendung übernimmt den Slot von "Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein", das vorerst letztmals am 10. Februar vorgesehen ist.

Bei "Der Hundeprofi – Rütters Team" handelt es sich inzwischen um die fünfte Staffel, die aus acht Episoden bestehen soll. In der Auftaktfolge geht es etwa um einen Havaneser, der grundsätzlich jeden anderen Hund anpöbelt. Oder um einen Mittelpudel, der nicht alleine bleiben kann. Die im Herbst gezeigten "Hundeprofi"-Folgen sicherten sich im Schnitt 6,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.