Ungewöhnliche Programmierung des Schlussaktes von "Forsthaus Rampensau Germany" bei ProSieben. Sechs Folgen der Reality-Show programmiert ProSieben am Donnerstag zur besten Sendezeit, unter anderem auch das Halbfinale, das am 8. Februar linear gesendet wird. Für das Finale ist donnerstags hingegen kein Platz mehr; am 15. Februar läuft die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben an (erstmals dann auch mit männlichen Teilnehmern).

Deshalb weicht die Rampensau-Kür aus. Die schon seit Ende Dezember beim Streamer Joyn zur Verfügung stehende letzte Folge der ersten Staffel wird bei ProSieben am Mittwoch, 14. Februar zu sehen sein. Ganz offenbar erhofft sich ProSieben vom Sendeplatzwechsel auch noch einen leichten Schwung. Im Vorfeld des Finals wird wie gewohnt "TV total" laufen, sodass die Reality-Show um 21:25 Uhr beginnt. Eingeplant ist sie dann bis 23:45 Uhr.

ProSieben lässt schnell die Glocken läuten

Ebenfalls von Joyn vorab bekannt sein wird übrigens das Lead-Out von "Germany's Next Topmodel". Jahrelang drehte ProSieben die in den Folgen besprochenen Geschichten im Magazin "red" weiter, doch "red" gibt es inzwischen bekanntlich nicht mehr. Also läuft ab dem 15. Februar nach 23 Uhr nun eine Reality mit einem aus "GNTM" bekannten Gesicht.

"Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" wird als Doppelpack ausgestrahlt. Die erste Staffel des Formats umfasst zehn Folgen – bei Joyn werden die Episoden sieben Tage im Voraus veröffentlicht. Bei dem Format handelt es sich um ein Spin-Off von "Forsthaus Rampensau Germany", in dem Gina-Lisa die Liebe ihres Lebens sucht. ProSieben hatte jüngst schon unterschiedliche Joyn-Realitys am späten Donnerstag im Programm.