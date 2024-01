© Sat.1

Der titelgebende Ermittler wird nach einer Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten in den beschaulichen Ort Three Pines zwangsversetzt und soll dort eine ganze Reihe an Morden aufklären. Dank seiner Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen und auf Dinge zu achten, die von anderen leicht übersehen werden, stößt er schnell auf tief verborgene Geheimnisse. Die erste Staffel der Serie umfasst acht Episoden – sie steht schon seit zurückliegendem Herbst bei Joyn hinter der Bezahlschranke zum Abruf bereit.



Nach 22:30 Uhr und ebenfalls Mitte Februar will Sat.1 zudem "FBI: Special Crime Unit" ins Free-TV zurückkehren lassen. Von der dritten Staffel waren 2021 schon einmal fünf Folgen zu sehen. Weil die Quoten nicht gut waren, ging es damals nicht weiter. Jetzt nimmt Sat.1 einen neuen Anlauf – und beginnt nochmals mit der ersten Folge der dritten Staffel. Am 15. Februar sind direkt drei Folgen hintereinander geplant, sodass die Serie bis tief in die Nacht läuft.



Umgebaut wird zudem auch der Samstag in Sat.1. Dort hatte zuletzt "Ein Engel auf Erden" mehrfach sehr schwache Quoten eingefahren. Ab dem 10. Februar ist die amerikanische Kultserie daher nicht mehr zu finden. Stattdessen quizzt Jörg Pilawa immer ab 18 Uhr in "1% Quiz"-Re-Runs. Um 17 Uhr läuft eine alte Folge der bekannten Sat.1-Marke "Genial Daneben", die mit Erstausstrahlungen inzwischen bei RTLzwei beheimatet ist. Zuvor am Nachmittag wird großflächig auf "Das Küstenrevier" gesetzt. Von der Daily plant der Sender beginnend um kurz vor zwölf sieben Folgen am Stück auszustrahlen.

Und die im Vorabendprogramm gerade pausierende "Landarztpraxis" läuft am Samstagvormittag nochmals ab Folge eins. Ab 9:40 Uhr setzt Sat.1 hier auf drei Episoden. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie haben übrigens jüngst in Bayern begonnen. Das heißt auch: Für "Die Tier-Docs", die bisher samstags als Re-Run liefen, ist kein Platz mehr.



Die Produktion bekommt dafür beim Best-Ager-Sender Sat.1 Gold eine recht große Bühne bereitet. Ab dem 15. Februar übernehmen "Die Tier-Docs" den Donnerstagabend beim Spartensender. Donnerstags ging es bei Sat.1 Gold schon oft um Tiere – aktuell laufen an diesem Abend mehrere Folgen von "Lebensretter hautnah". Ab Mitte Februar reduziert sich deren Dosis auf eine Ausgabe ab 22:10 Uhr, zuvor sind die Tierärzte doppelt eingeplant.