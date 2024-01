© ZDF

In der Serie verschlägt es eine Anwältin von der Hauptstadt Berlin ins reichlich beschauliche Vogtland. Jene Anwältin, sie hört in der Serie auf den Namen Maria "Mai" Gardner, wird von Julia Hartmann gespielt. Dort wo Mai nun wohnt, seien die Menschen zwar eigenwillig, "aber mit Herz", heißt es in der Beschreibung zum neuen Format, das zur Zeit noch auf den Namen "Vogtland" hört. Niemand brauche dort eine Anwältin aus der Großstadt, die irgendwie auch alles komplizierter mache, aber ihr Ankommen bringe "ein Gefüge ins Rutschen". Mai bleibt dort, auch weil in Berlin ihr gewalttätiger Ehemann (gespielt von Kai Schumann, dem ZDF-Publikum bekannt aus der einstigen Vorabendserie "Heldt") lebt. Somit kann sie auch ihren 15 Jahre alten Sohn (Jashan Gupta) nicht zu sich holen.



Also renoviert Mai im Vogtland ein Haus – und übt schießen. Das ZDF verspricht, dass die Themen, die in der Serie verhandelt werden, "dramatisch" seien. In der kleinen Welt des Ortes würden sich die großen Gesellschaftsthemen spiegeln. Hille Norden und Marc Terjung haben die Bücher zur neuen ZDF-Serie geliefert. Eva Wolf und Sven Fehrensen inszenierten die Folgen.

Nachschub angekündigt ist indes auch für den Sonntagabend, an dem traditionell "Herzkino"-Stoffe laufen, also Romantic-Movies. Anneke Kim Sarnau und Stefan Jürgens sind etwa am 24. März in "Dein perfektes Jahr" zu sehen, einem 90-Minüter, der mit acht Tagen Vorsprung in der Mediathek landet. Zudem steht die Rückkehr der Reihe "Familie Anders" im Frühjahr an. Hiervon sollen zwei neue Episoden ausgestrahlt werden. Nach aktuellem Plan wird das linear im Laufe des Aprils der Fall sein.