Für ihn rückt also Kattilathu nach. Der 39 Jahre alte Autor und Entertainer ist nicht zuletzt durch die verbalen Attacken von Oliver Pocher einem großen Publikum bekannt geworden. Hintergrund ist eine angebliche Anbandelung zwischen Kattilathu und Amira Pocher. Zu seiner Teilnahme an "Let's Dance" erklärte Kattilathu: "Ich freue mich mega bei 'Let’s Dance' dabei zu sein und bin sehr dankbar, dass mir diese Chance gegeben wurde! Ein Traum wird Realität – so schön! Das wird eine krasse Reise… Ich will persönlich wachsen an dieser spannenden Herausforderung und natürlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine tolle Show bieten!"



Außerdem mit dabei: Mark Keller, Gabriel Kelly, Detlef D! Soost, Jana Wosnitza, Eva Padberg, Tilman Schulz, Ann-Kathrin Bendixen, Lina Larissa Strahl, Sängerin Lulu, Maria Clara Groppler, Sophia Thiel, Stefano Zarrella und Tony Bauer. Die Beurteilung der Performances liegt in den bewährten Händen von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzáöez. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch die Kennenlernshow und die danach folgenden zwölf Live-Shows.

Die zurückliegende 16. Staffel von "Let's Dance", die ab Spätwinter 2023 und dann bis in den Frühsommer hinein ausgestrahlt wurde, war für RTL angesichts von um die 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein großer Erfolg. Woche für Woche schauten im Schnitt an die vier Millionen Menschen zu.