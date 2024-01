Nach vielen Jahren als Chef von Kabel Eins ist Marc Rasmus seit wenigen Monaten für Sat.1 verantwortlich. Nach und nach will der erfahrene Fernsehmacher dem seit Jahren kriselnden Privatsender seine Handschrift verleihen. "Unsere Priorität liegt ganz klar darauf, Sat.1 schnellstmöglich dort zu positionieren, wo der Sender hingehört", sagt Rasmus jetzt im Interview mit DWDL.de. "Es gibt viele Herausforderungen, die wir anpacken müssen und werden."

Neben der Daytime und dem Vorabend, denen er "höchste Priorität" attestiert, soll auch die Primetime gestärkt werden. "Wir haben uns sortiert und eine klare Ordnung eingezogen und können schon heute sehr konkret sagen, was an welchem Abend im Jahr laufen wird", so Rasmus, der im Kern bei einer "weiblichen und tendenziell etwas älteren Ausrichtung" bleiben will. "Aus der Historie, aber auch aus einer festen Überzeugung heraus positionieren wir den Sender daher bei den Frauen ab 40. In dieser Klarheit wollen wir aber nicht spitz werden und erst recht niemanden ausklammern. Sat.1 ist ein breiter Sender; ein Sender für uns alle - für die ganze Familie."

Dabei setzt Marc Rasmus auch auf ein bekanntes Gesicht, das man in den vergangenen Jahrzehnten nahezu ausschließlich bei RTL sah: Oliver Geissen. Der Hamburger wird im März für Sat.1 anlässlich des bevorstehenden 75. Geburtstags der Bundesrepublik das neue Format "Unsere Lieblinge" präsentieren, das - ebenso wie die von Geissen seit 20 Jahren moderierte RTL-"Chartshow" - von i&u produziert wird. "Für die Moderation dieser ultimativen Rankingshow haben wir unseren Wunsch-Moderator gewinnen können, der für diese Programmfarbe steht wie kein anderer", kündigt Rasmus gegenüber DWDL.de an. "Ich freue mich sehr darüber, dass er zugesagt hat, diese drei Folgen für uns zu moderieren."

Inhaltlich soll es in dem neuen Format um große Persönlichkeiten gehen, "die unser Land in dieser Zeit hervorgebracht hat", erklärt der Sat.1-Chef. Die Ausgaben werden sich mit "unseren liebsten und größten Comedians" sowie "unseren liebsten und größten Musik- und Film-Stars" beschäftigen.

Wie Marc Rasmus den Vorabend und die Quiz-Schiene in der Primetime stärken will, lesen Sie am Montag im Interview bei DWDL.de.