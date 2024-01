Knapp elf Monate ist es her, dass bekannt wurde, dass anlässlich des 100. Todestages von Frank Kafka eine prominent besetzte Miniserie entsteht, deren Auftrag von gleich allen ARD-Sendern und dem ORF kommt. Nun haben die sechs entstandenen Episoden auch einen Ausstrahlungstermin erhalten. Das Erste wird sie als Eventprogrammierung an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zeigen – und zwar jeweils zur Primetime. Geplant ist das für den 26. und 27. März, also an einem Dienstag und Mittwoch. Dass es jeweils um 20:15 Uhr losgeht, ist nicht mehr zwingend selbstverständlich. Andere ARD-Serien, zuletzt etwa "Oderbruch", liefen mitunter auch am späteren Abend, weil sie mehr darauf abzielten, ihr Publikum auch in der Mediathek zu finden.

"Kafka" soll Kafkas Leben aus unterschiedlichen Perspektiven und in innovativer Bildsprache erzählen, heißt es seitens der ARD. Die Hauptrolle des Franz Kafka spielt Joel Basman, daneben stehen David Kross, Nicholas Ofzcarek, Liv Lisa Fries, Lia von Blarer und Tamara Romera Ginés vor der Kamera. Ebenfalls zum Ensemble gehören unter anderem Robert Stadlober, Verena Altenberger, Charly Hübner, Lars Eidinger, Katharina Thalbach, Marie-Lou Sellem, Christian Friedel, Michael Maertens, Jan Bülow, Laurence Rupp, Marie-Luise Stockinger und Robert Palfrader. Für das Casting zeichnete Eva Roth verantwortlich.

Die Drehbücher hat Daniel Kehlmann geschrieben, David Schalko hat ihn unterstützt und letztlich auch auf dem Regiestuhl Platz genommen. Produziert wurde "Kafka" von Superfilm. Daniel Kehlmann sagt: "Franz Kafkas Albträume sind unsere tägliche Realität: In seinen dunklen und doch komischen Visionen hat er die Welt erahnt, in der wir alle jetzt leben. Diese Visionen kamen nicht aus dem Nichts, sondern bildeten sich aus seinem Leben, seiner Familie, seinem privaten Umfeld.“