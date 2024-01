Sat.1 will den 19-Uhr-Sendeplatz in diesem Jahr durchweg mit deutscher Fiction bespielen. "Trotz EM, trotz Olympia." Das hat der neue Senderchef Marc Rasmus jetzt im Interview mit DWDL.de angekündigt. Die zweite Staffel von "Die Landarztpraxis" soll demnach im Frühsommer und damit unmittelbar im Anschluss an die derzeit laufende Serie "Das Küstenrevier" gezeigt werden.

Zudem kündigt Rasmus noch eine weitere Serie an: "Die Spreewaldklinik", produziert von der ndF und gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Inhaltlich geht es eine Ärztin, die als Teenager ihr Kind zur Adoption freigegeben hat und nun versucht, mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen. "Die Serie hat eine etwas andere Ausrichtung als die 'Landarztpraxis', weil die Themen Klinik und Medizin präsenter sind, aber ebenfalls eine starke weibliche Identifikationsfigur, viel Herz und als Setting die wunderschöne Landschaft im Spreewald", so Rasmus.

Doch auch dabei soll es nicht bleiben. "Wir sind sehr offen für neue Serien, vielleicht auch für einen anderen Sendeplatz als 19 Uhr", betont der neue Sat.1-Chef gegenüber DWDL.de. "Momentan befinden wir uns in einer echten Aufbruchstimmung, wollen wachsen und geben deutlich mehr Geld für lokale Produktionen aus – mit deutlichem Fokus auf die Primetime. Das ist aus meiner Sicht für jeden Produzenten in Deutschland eine gute Nachricht." Perspektivisch ist auch eine Rückkehr der deutschen Fiction in der Primetime denkbar. Rasmus: "An diesem Punkt sind wir im Moment noch nicht, aber wir schließen grundsätzlich nichts aus."

Im DWDL.de-Interview kündigt Rasmus zudem eine Stärkung des Donnerstags mit weiteren sogenannten Light-Entertainment-Formaten an. Neben dem "1% Quiz" und der neuen Quizshow "The Floor", holt Sat.1 im Frühjahr auch "Das große Allgemeinwissensquiz" zurück, das 2011 schon einmal mit Johannes B. Kerner zu sehen war. Die Neuauflage wird nun von Jörg Pilawa moderiert.

Zudem soll Matthias Opdenhövel im weiteren Verlauf des Jahres in der Primetime eine Neuauflage von "Hast du Töne?!" moderieren - einem Musik-Quiz, das er bereits vor mehr als 20 Jahren bei Vox präsentierte. Der Schritt überrascht, schließlich zeigte Sat.1 erst 2021 und 2022 eine Neuauflage unter dem Titel "Let the music play" am Vorabend. Dieser Titel habe das Publikum jedoch "weder aktiviert noch emotionalisiert", so Marc Rasmus im DWDL.de-Interview. Es brauche den Originaltitel, den Original-Moderator und die Original-Band. Geplant ist außerdem, das Publikum mehr zu integrieren und die Musik "noch lebendiger und emotionaler" zu inszenieren.