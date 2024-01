Oberstaatsanwalt Bernd Reuther verabschiedet sich demnächst in den Ruhestand: Rainer Hunold, der seit dem Start im Jahr 2005 die Hauptrolle in der ZDF-Serie "Der Staatsanwalt" verköpert, hat seinen Abschied angekündigt. Noch bleibt dem Publikum aber etwas Zeit: Mitte Februar startet die Ausstrahlung der 19. Staffel, zudem wird er in diesem Jahr noch einmal für neue Episoden vor der Kamera stehen, die dann voraussichtlich Anfang 2025 zu sehen sein dürften.

Der mittlerweile 74-jährige Rainer Hunold begründet seinen Abschied mit seinem fortgeschrittenen Alter. "Glaubwürdigkeit und Authentizität waren mir immer wichtige Kriterien für die Figuren, die ich gespielt habe. Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen. Ich möchte verhindern, dass die im 'richtigen Leben' unumgängliche Altersgrenze für Juristen, die ich privat längst überschritten habe, die Glaubwürdigkeit der von mir geliebten Figur irgendwann beschädigt."

Er blicke dankbar auf die Zusammenarbeit mit dem ZDF und der Produktionsfirma Odeon Fiction zurück und wolle sich nun ausschließlich der Bildhauerei widmen, die er als seine zweite große Leidenschaft bezeichnete. Das ZDF bedankte sich bei Hunold für die "vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit" - die schon deutlich länger Bestand hat. So war Hunold vor seiner Rolle in "Der Staatsanwalt" auch schon in diversen anderen Serien zu sehen, darunter auch fast zehn Jahre als Rechtsanwalt in der ZDF-Serie "Ein Fall für Zwei".

Wie man die Lücke am Freitagabend füllen wird, ist derweil noch unklar. "Über die weitere Entwicklung des Sendeplatzes befinden wir uns bereits in Gesprächen", heißt es in einem Statement. Im vergangenen Jahr erreichte "Der Staatsanwalt" im Schnitt über 5,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im linearen Fernsehen und gehörte damit zu den drei meistgesehenen Freitagabend-Krimis des ZDF.