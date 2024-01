Vergangenen Samstag startete im RTL-Programm die neue Staffel von "Das Supertalent", die allerdings mit insgesamt nur vier Episoden deutlich kürzer ist als zahlreiche Vorgängerrunden. Wieder mit dabei in der "Supertalent"-Jury ist bekanntermaßen Dieter Bohlen. Der "Pop Titan" ist auch bei der diesjährigen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" an Bord – und auch diese wird kompakter ausfallen als zuletzt. Gegenüber DWDL.de bestätigte ein RTL-Sprecher Informationen, die jüngst Vermarkter Ad Alliance in Umlauf gebracht hat. Demnach umfasst die kommende "DSDS"-Staffel noch 15 Episoden. Somit steht die kürzeste Staffel aller Zeiten an. Diesen Titel hat aktuell noch die erste und sechzehnteilige Staffel inne. Zuletzt waren es zwischen 18 und 20 Folgen, den Rekord hält Staffel neun mit 24 im Jahr 2012 gesendeten Ausgaben.

Ebenfalls neu – und gegenüber DWDL.de vom Sender bestätigt. Die Aufnahmen für die Castings werden in diesem Jahr im Europa Park in Rust stattfinden. Mit seinen unterschiedlichen Themenwelten bietet der Freizeitpark eine Menge unterschiedlicher Kulissen.