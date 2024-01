Am 27. März startet die neueste Staffel der ARD-Vorabendserie "Rentnercops", das hat Das Erste jetzt bestätigt. Die sechs neuen Folgen sind wie gehabt immer mittwochs ab 18:50 Uhr zu sehen. Und wie der Sender jetzt außerdem bestätigte, wird es die letzte Staffel sein. Nach den sechs Folgen gehen Bill Mockridge und Hartmut Volle in den Ruhestand, sie waren in der Serie seit 2021 als Kriminalkommissare a. D. Reinhard Bielefelder und Klaus Schmitz zu sehen.

Die Serie endet damit nach zehn Jahren, die erste Staffel lief im Jahr 2015. Bei der ARD hat man sich nun ganz bewusst dazu entschieden, die Produktion einzustellen. Vor wenigen Jahren hatte man die Serie noch fortgesetzt, nachdem die ursprünglichen Hauptdarsteller Tilo Prückner und Wolfgang Winkler gestorben waren. Die Rolle von Winkler wurde zunächst von Peter Lerchbaumer weitergespielt, später folgte dann der Neustart mit Mockridge und Volle.

In der letzten Staffel will man nun noch einmal aus dem Vollen schöpfen, so geraten die beiden Kriminalkommissare a. D. selbst unter Mordverdacht. "Ich möchte nicht allzu viel spoilern, aber das kann ich verraten: Man kann sich auch gut an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, selbst wenn man nicht mehr so viele hat", sagt Redakteurin Elke Kimmlinger (WDR). Produzent Peter Güde von Bavaria Fiction ergänzt: "Das Erfolgsrezept der ,Rentnercops’ ist die Mischung aus Comedy und Crime. Das haben wir ein Jahrzehnt erfolgreich bewiesen und jetzt geht es für die Beiden in den wohlverdienten Ruhestand."

Und auch die beiden Hauptdarsteller äußern sich zum Ende der Serie, die nie ein ganz großer Erfolg für den Sender war. "Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ich bin sehr dankbar, dass die ,Rentnercops’ so viele Jahre die Zuschauer begeistert haben", sagt Bill Mockridge und Kollege Hartmut Volle betont: "Ich habe jeden Drehtag genossen. Wir sind als Team zusammengewachsen und ich bin sehr froh, diese wunderbare Serie mitgeprägt zu haben."

"Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent Peter Güde) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Elke Kimmlinger (WDR). Für die Drehbücher sind Peter Güde, Nina Blum und Jonas Pflaumer verantwortlich. Die Regie führen Janis Rebecca Rattenni und André Siebert.