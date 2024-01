Seit vergangener Woche zeigt RTL am Dinestagabend neue Krimis – unter dem Label "tödlicher Dienst-Tag". Aktuell stehen noch zwei "Dünenthriller" aus, Mitte Februar übernehmen Caroline Peters und Serkan Kaya dann in der neuen Reihe "Die Neue und der Bulle". Davon wurden zwei Episoden produziert, die am 13. und 20. Februar linear laufen werden. Danach geht es mit einem Neuen weiter. Nun hat RTL den Starttermin für "Behringer und die Toten" verraten. Mit Antoine Monot Jr. ("Ein Fall für Zwei") in tragender Rolle wird der erste Film der Reihe am 27. Februar zur besten Sendezeit ausgestrahlt, ein weiterer folgt dann eine Woche später.

Von der Küste über den Pott geht es dann nach Bayern. Im idyllischen Bamberg bringt Kommissar Behringer (Monot) die Dinge ins Lot und die Täter hinter Gitter. "Understatement ist seine Waffe", beschreibt es RTL. Behringers junge Kollegin Ela Jenning (Cosima Henman) nimmt kein Blatt vor den Mund, springt für ihn in die Bresche und zur Not auch mal in die Regnitz. Sebastian "Basti" Loncar (Jonas Laux) ist ein begnadeter Kriminaltechniker, Behringers bester Kumpel und außerdem sein Schwager. Er ist mit Behringers Schwester Anne verheiratet, die den Bamberger Biergarten "Hofschenke" schmeißt und dem RTL-Publikum noch aus "Der Lehrer" bekannt ist. Gespielt wird die Figur nämlich von Jessica Ginkel.



Außerdem ist da noch Behringers Ex-Kollegin Charly Behlke, die sich nach einem Schusswechsel in der Reha zurück ins Leben kämpft, Behringer dabei aber weiterhin mit voller Energie zur Seite steht. Im ersten Film geht es um einen Brandstifter. Berit Walch und Jobst Benthues haben die Krimireihe produziert, sie kommt aus dem Hause Redseven Entertainment, das für die RTL-Gruppe einst schon die Serie "Friedmanns Vier" lieferte. Inszeniert wurden die Bücher von Walch von Ralf Huettner (Film 1) und Florian Froschmeyer (Film 2).