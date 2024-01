Wechsel an der Spitze des ARD-Hauptstadtstudios. Dies wird nur noch bis Ende Mai von Chefredakteurin Tina Hassel geleitet, wie schon seit Jahren bekannt war. Gemäß ARD-Richtlinien war eine weitere Verlängerung ihres Vertrags nicht möglich. Seit Juli 2015 war sie dort tätig. Ab dem 1. Juni übernimmt sie die Leitung des ARD-Studios in Brüssel und steht somit an der Spitze des größten Auslandsstudios der Anstalt, wie nun öffentlich wurde. Hassel erklärte, sie freue sich, mit der neuen Aufgabe ihren journalistischen Fokus "wieder auf die internationale Ebene" zu lenken.

In den 90ern und bis 2001 war Hassel etwa Korrespondentin in Paris und Brüssel und leitete dann ab 2002 rund zehn Jahre lang die WDR-Programmgruppe Europa und Ausland. Zwischen 2012 und 2015 leitete sie das ARD-Studio Washington.



"Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Außen- und Sicherheitspolitik ist sie für ihre neue Position in Brüssel bestens vorbereitet", sagt WDR-Intendant Tom Buhrow, der Hassel attestierte, zu den "profiliertesten und bekanntesten" Journalistinnen der ARD zu gehören. Als Studioleiterin in Berlin moderiert sie – im Wechsel mit Matthias Deiß – auch den "Bericht aus Berlin". Nachfolger von Hassel, auch das ist schon länger bekannt, wird Markus Preiß. Preiß ist aktuell noch Leiter des ARD-Studios in Brüssel und wird dann entsprechend nach Berlin wechseln.

Schon 2021 hatte sich Hassel übrigens vorstellen können, das ARD-Hauptstadtstudio zu verlassen. Sie bewarb sich damals um die offene Stelle in der ZDF-Intendanz. Bei der Wahl holte sie ein respektables Ergebnis, zog dann aber zurück. Das Rennen machte letztlich Norbert Himmler.